Hankóné Hrágyel Zsuzsanna: Meg akarják törni a férjemet, de nem fog sikerülni

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Megalapozatlannak tartja a férje letartóztatásának három hónapos meghosszabbítására tett ügyészségi indítványt Hankóné Hrágyel Zsuzsanna. Hankó Balázs felesége lapunknak arról beszélt, hogy szerinte a fogva tartás valódi célja a politikusok megtörése, hogy magasabb rangú vezetőkre, akár Orbán Viktorra valljanak. Beszámolt a család megpróbáltatásairól, a férje átszállításáról és az ismeretlenektől kapott támogatásról is. Hankóné azt is sérelmezte, hogy a Tisza-közelinek tartott 24.hu kiforgatta a korábbi interjújában elmondottakat, és szerinte rossz színben próbálta feltüntetni férjét.

Kárpáti András
2026. 10. 28. 14:27
Hankóné Hrágyel Zsuzsanna: Meg akarják törni a férjemet, de nem fog sikerülni
Hankó Balázs letartóztatását újabb három hónappal hosszabbítanák meg, felesége szerint azonban a volt minisztert nem sikerült megtörni. Fotó: Ladóczki Balázs

Ismeretlenek ölelik meg az utcán

A családnak a nehéz helyzetben sok erőt ad az emberektől kapott támogatás. Hankóné elmondta: rendszeresen előfordul, hogy teljesen idegenek szólítják meg az utcán vagy vásárlás közben. – Van, aki csak annyit mond, hogy kitartás, más megkérdezi, megölelhet-e. Olyan emberek is odajönnek hozzám, akiket életemben nem láttam – mesélte. 

Hangsúlyozta, hogy a gyermekeiknek is sokat jelent az együttérzés, különösen pedig az, hogy rengetegen imádkoznak a családért.

A nyilvános imádságok mellett kisebb közösségekben is rendszeresen fohászkodnak Hankó Balázsért és a többi fogva tartottért. Felesége maga is arra kér másokat, hogy esténként kilenc órakor gondoljanak rájuk imádságban. Elmondása szerint a közös imák és a családért felajánlott misék nemcsak az otthon maradottaknak, hanem a börtönben lévőknek is erőt adnak.

„Kiforgatták a szavaimat”

A támogató megnyilvánulások mellett azonban Hankóné rosszindulatú értelmezésekkel is találkozik.

Különösen a 24.hu-nak adott interjúja visszhangját sérelmezi: szerinte a nyilatkozatából kiragadott részletekkel igyekeztek kedvezőtlen színben feltüntetni férjét és annak politikai kapcsolatait. – Lényegtelen dolgokon rugóznak, és negatív színben próbálják feltüntetni a férjemet – fogalmazott.

Kifogásolta, hogy Hankó Balázs politikai pályafutását édesapja kapcsolataival magyarázzák. Mint mondta, férje valóban olyan családban nőtt fel, ahol fiatalon megismerhette a gyógyszerészetet, ám ez nem jelenti azt, hogy édesapja egyengette volna a karrierjét.

Azt az értelmezést is visszautasította, hogy a Fidesz bűnbakot csinált volna férjéből, hogy más, magasabb rangú politikusokat megkíméljen az eljárásoktól. Szerinte a kulturális területen tapasztalható rivalizálás, valamint a támogatási döntések könnyű számonkérhetősége is szerepet játszhatott abban, hogy éppen Hankó Balázs került a hatóságok célkeresztjébe.

Átszállították a volt minisztert, ritkábban beszélhet a családjával

Hankó Balázst időközben a fogdából büntetés-végrehajtási intézetbe szállították át, ahol felesége tudomása szerint egyedül van a zárkában. Az új, kecskeméti helyszínen a kapcsolattartás szabályai is megváltoztak.

Míg korábban naponta 15 percet telefonálhattak, most heti 80 perc áll rendelkezésükre. Emellett személyes találkozásokra és videóhívásokra is lehetőségük lesz, de ezek gyakorlati rendje még kialakulóban van. – Minden új, ezért érthetően bizonytalanságot érez. Remélem, hamar beáll a rendszer, és mindketten tudunk alkalmazkodni hozzá – mondta Hankóné.

Férjével vasárnap beszélt utoljára hosszabban, az átszállítást követően pedig csak röviden tudtak szót váltani. Emiatt az új fogvatartási körülményekről és férje jelenlegi állapotáról egyelőre nem tudott részletesen beszámolni.

A család most abban bízik, hogy a bíróság nem ad helyt az ügyészség hosszabbítási indítványának. Hankóné pedig továbbra is kitart amellett, hogy férje ártatlan, és semmi sem indokolja, hogy a négygyermekes családapa továbbra is rács mögött maradjon.

Mint megírtuk, Hankó Balázst szeptember 28-án vették őrizetbe, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát, október 1-jén pedig harminc napra elrendelték a letartóztatását. A volt kulturális és innovációs minisztert a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai miatt, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A hatóság szerint az NKA döntéshozói szabálytalanul ítéltek oda több mint 17 milliárd forintnyi támogatást. Hankó tagadja a bűncselekmény elkövetését, és kezdettől politikai koncepciós eljárásnak nevezi az ügyet. A Fidesz szintén politikai leszámolásról beszél: Bóka János frakcióvezető szerint a volt miniszter ellen politikai megrendelésre folyik eljárás, a képviselőcsoport pedig teljes támogatásáról biztosította Hankót.

 

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