Hankóné Hrágyel Zsuzsanna: Meg akarják törni a férjemet, de nem fog sikerülni

Ismeretlenek ölelik meg az utcán

A családnak a nehéz helyzetben sok erőt ad az emberektől kapott támogatás. Hankóné elmondta: rendszeresen előfordul, hogy teljesen idegenek szólítják meg az utcán vagy vásárlás közben. – Van, aki csak annyit mond, hogy kitartás, más megkérdezi, megölelhet-e. Olyan emberek is odajönnek hozzám, akiket életemben nem láttam – mesélte.

Hangsúlyozta, hogy a gyermekeiknek is sokat jelent az együttérzés, különösen pedig az, hogy rengetegen imádkoznak a családért.

A nyilvános imádságok mellett kisebb közösségekben is rendszeresen fohászkodnak Hankó Balázsért és a többi fogva tartottért. Felesége maga is arra kér másokat, hogy esténként kilenc órakor gondoljanak rájuk imádságban. Elmondása szerint a közös imák és a családért felajánlott misék nemcsak az otthon maradottaknak, hanem a börtönben lévőknek is erőt adnak.

„Kiforgatták a szavaimat”

A támogató megnyilvánulások mellett azonban Hankóné rosszindulatú értelmezésekkel is találkozik.

Különösen a 24.hu-nak adott interjúja visszhangját sérelmezi: szerinte a nyilatkozatából kiragadott részletekkel igyekeztek kedvezőtlen színben feltüntetni férjét és annak politikai kapcsolatait. – Lényegtelen dolgokon rugóznak, és negatív színben próbálják feltüntetni a férjemet – fogalmazott.

Kifogásolta, hogy Hankó Balázs politikai pályafutását édesapja kapcsolataival magyarázzák. Mint mondta, férje valóban olyan családban nőtt fel, ahol fiatalon megismerhette a gyógyszerészetet, ám ez nem jelenti azt, hogy édesapja egyengette volna a karrierjét.

Azt az értelmezést is visszautasította, hogy a Fidesz bűnbakot csinált volna férjéből, hogy más, magasabb rangú politikusokat megkíméljen az eljárásoktól. Szerinte a kulturális területen tapasztalható rivalizálás, valamint a támogatási döntések könnyű számonkérhetősége is szerepet játszhatott abban, hogy éppen Hankó Balázs került a hatóságok célkeresztjébe.