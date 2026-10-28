Kiderült, valójában kinek is jó a kormány és a főváros közti megegyezés

A kerületek kimaradnak a döntésekből

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének hétfői ülését is felidézte. Szerinte a kerületi polgármesterek között pártállástól függetlenül komoly aggályok fogalmazódtak meg amiatt, hogy a kerületek feje fölött születnek olyan döntések, amelyek közvetlenül érintik saját gazdálkodásukat.

Különösen éles vita bontakozott ki a parkolási bevételek kérdésében. Szepesfalvy szerint ha a parkolási díjat területfoglalási díjként értelmezik, akkor

felmerül a kérdés, hogy miért nem annál az önkormányzatnál marad a bevétel, amelynek tulajdonában van az érintett közterület.

A frakcióvezető szerint a kerületek számos esetben már most is olyan feladatokat látnak el saját forrásból, amelyek alapvetően fővárosi hatáskörbe tartoznak.

„Bürokratikus vízfejként működik a főváros”

Szepesfalvy Anna szerint a vita egyik lényegi kérdése, hogy indokolt-e további hatásköröket és forrásokat a Fővárosi Önkormányzathoz csoportosítani, ha közben a kerületek bizonyos feladatokat hatékonyabban látnak el.

Jelen állapotában a Fővárosi Önkormányzat egy nagyon nagy bürokratikus vízfejként működik, ami teljesen diszfunkcionális

– jelentette ki. A frakcióvezető szerint különösen érdekesnek tartja, hogy Vitézy Dávid korábban maga is bírálta a fővárosi működést, most azonban olyan folyamatokat támogat, amelyek szerinte éppen a fővárosi önkormányzat hatásköreit erősítik.

Újabb vita a főpolgármester-helyettes személyéről

Szepesfalvy Anna a fővárosi vezetés körüli személyi kérdésekről is beszélt. Állítása szerint a főpolgármester-helyettesi pozíció kérdése egyre sürgetőbbé válik, és ezzel összefüggésben olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint a Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közötti megállapodásnak személyi része is lehet. A frakcióvezető szerint a csomag része lehet, hogy Vitézy Dávid Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét látná szívesen egy, a városvezetésben betöltött szerepben.

Ez egy csomagajánlat

– fogalmazott Szepesfalvy Anna, hozzátéve, hogy Karácsony Gergely továbbra is ragaszkodik Kiss Ambrushoz. A politikus ugyanakkor hangsúlyozta: a főváros működésének problémáit szerinte nem személyi alkuk, hanem az önkormányzati feladatok és az azokhoz rendelt források rendezése oldhatja meg.