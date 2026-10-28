Kiderült, valójában kinek is jó a kormány és a főváros közti megegyezés

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Az idő előrehaladtával kiderült, a Karácsony Gergely főpolgármester és a kormány között történt megállapodás súlyos terhet ró a fővárosra.

Gábor Márton
2026. 10. 28. 13:24
Kiderült, valójában kinek is jó a kormány és a főváros közti megegyezés
Fotó: Polyák Attila

A kerületek kimaradnak a döntésekből

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének hétfői ülését is felidézte. Szerinte a kerületi polgármesterek között pártállástól függetlenül komoly aggályok fogalmazódtak meg amiatt, hogy a kerületek feje fölött születnek olyan döntések, amelyek közvetlenül érintik saját gazdálkodásukat.

Különösen éles vita bontakozott ki a parkolási bevételek kérdésében. Szepesfalvy szerint ha a parkolási díjat területfoglalási díjként értelmezik, akkor

felmerül a kérdés, hogy miért nem annál az önkormányzatnál marad a bevétel, amelynek tulajdonában van az érintett közterület.

A frakcióvezető szerint a kerületek számos esetben már most is olyan feladatokat látnak el saját forrásból, amelyek alapvetően fővárosi hatáskörbe tartoznak.

„Bürokratikus vízfejként működik a főváros”

Szepesfalvy Anna szerint a vita egyik lényegi kérdése, hogy indokolt-e további hatásköröket és forrásokat a Fővárosi Önkormányzathoz csoportosítani, ha közben a kerületek bizonyos feladatokat hatékonyabban látnak el.

Jelen állapotában a Fővárosi Önkormányzat egy nagyon nagy bürokratikus vízfejként működik, ami teljesen diszfunkcionális

 – jelentette ki. A frakcióvezető szerint különösen érdekesnek tartja, hogy Vitézy Dávid korábban maga is bírálta a fővárosi működést, most azonban olyan folyamatokat támogat, amelyek szerinte éppen a fővárosi önkormányzat hatásköreit erősítik.

Újabb vita a főpolgármester-helyettes személyéről

Szepesfalvy Anna a fővárosi vezetés körüli személyi kérdésekről is beszélt. Állítása szerint a főpolgármester-helyettesi pozíció kérdése egyre sürgetőbbé válik, és ezzel összefüggésben olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint a Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közötti megállapodásnak személyi része is lehet. A frakcióvezető szerint a csomag része lehet, hogy Vitézy Dávid Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét látná szívesen egy, a városvezetésben betöltött szerepben.

Ez egy csomagajánlat 

– fogalmazott Szepesfalvy Anna, hozzátéve, hogy Karácsony Gergely továbbra is ragaszkodik Kiss Ambrushoz. A politikus ugyanakkor hangsúlyozta: a főváros működésének problémáit szerinte nem személyi alkuk, hanem az önkormányzati feladatok és az azokhoz rendelt források rendezése oldhatja meg.

Az aluljárókat nem sikerült lezárni

A háttérbeszélgetésen Gulyás Gergely Kristóf elmondta, a közbiztonság kérdésével kapcsolatban számos ügyben többség alakult ki a Fővárosi Közgyűlésben. Ilyen volt az aluljárók lezárásának a kérdése is, amelyek a képviselő elmondása szerint a közbiztonsági problémák gócpontjai. Ugyanakkor hiába van érvényes közgyűlési határozat több mint egy éve az aluljárók lezárása kapcsán, a főpolgármester ezt nem hajtotta végre, egyetlen egy aluljáró lezárását sem sikerült megoldani.

A politikus elmondta, a három legégetőbb probléma a közbiztonság, köztisztaság és a közlekedés helyzete, ezek rendezésére van szükség az elkövetkezendő időszakban. 

Nem állapot, hogy a jogszabálykövető budapestiek nem tudják megfelelően használni a közterületeiket

– szögezte le Gulyás Gergely Kristóf. 

Az eseményen Papp Tibor, a Fidesz képviselője elmondta, a 120 milliárd forintos összeg nettó része megérkezett a fővároshoz. A politikus kiemelte, Karácsony Gergely vállalta, hogy még idén 20 milliárd forintos megtakarítást fog eszközölni a főváros a működését. 

Ezzel a főpolgármester belátta, hogy egészen mostanáig felelőtlenül gazdálkodott, ugyanis ha évente 20 milliárdot meg tudott volna spórolni, akkor most nem lenne szükség a 120 milliárdos mentőövre

– jelentette ki Papp Tibor. Hozzátette, az sem világos jelenleg, hogy a BKK kiterjesztéséből, agglomerációs közlekedésszervezővé válásából származó extra költséget ki fogja állni. 

Borítókép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Polyák Attila)

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