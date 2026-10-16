Brüsszel miért olyan, mint egy „bekokózott" kiskakas? – Pikk Bayerrel és Ambrózyval + videó
Parlamenttől az Országgyűlésig – keretes szerkezetbe foglalták gondolataikat az elmúlt napok témáival kapcsolatban megmondóembereink a Pikkben. Ki beszél itt csúnyán? Ki nem mond igazat? Miért nem lehetnek a nők tűzoltók? Benzin, dízel: van papírja a molekuláknak a német határon? Ki járjon nyáron tütüben? Vitézy Dávid inkább visszatérne a fővárosba? Ki mire hajt? Politikailag inkorrekt podcastműsorunkban most sem fogta vissza magát Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró.
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