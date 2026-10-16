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Magyar Péter meghívta Zelenszkijt az október 23-i budapesti megemlékezésre

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Brüsszel legnagyobb rémálma válhat valóra, ha az uniós csúcson kudarcot vallanak a költségvetési tárgyalások

Brüsszel miért olyan, mint egy „bekokózott" kiskakas? – Pikk Bayerrel és Ambrózyval + videó 

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Parlamenttől az Országgyűlésig – keretes szerkezetbe foglalták gondolataikat az elmúlt napok témáival kapcsolatban megmondóembereink a Pikkben. Ki beszél itt csúnyán? Ki nem mond igazat? Miért nem lehetnek a nők tűzoltók? Benzin, dízel: van papírja a molekuláknak a német határon? Ki járjon nyáron tütüben? Vitézy Dávid inkább visszatérne a fővárosba? Ki mire hajt? Politikailag inkorrekt podcastműsorunkban most sem fogta vissza magát Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró. 

Magyar Nemzet
2026. 10. 16. 9:46
Bayer ZsoltTisza-kormányMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Bánó Attila avatarja

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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