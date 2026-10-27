Csend és hullaszag a Tisza pártalapítványa körül, csaknem egymilliárd forint közpénzről titkolóznak

Külön kérdésként szerepelt, hogy készült-e már az állami támogatás felhasználásáról pénzügyi vagy szakmai beszámoló, illetve történt-e bármilyen belső vagy külső ellenőrzés. Amennyiben ilyen dokumentumok készültek, ezek kiadását is kérelmeztük.

Lakóingatlan a pártalapítvány székhelye

A közérdekű adatigénylés egyik fontos pontja az alapítvány székhelyére vonatkozott.

A Talpra Magyarok Alapítvány bírósági nyilvántartásban szereplő adatai szerint a szervezet székhelye a Budapest XII. kerületében található Városmajor utca 28/A szám alatti társasházi lakás. Az alapítványt 2026. június 22-én jegyezték be, képviselője Magyar Péter, a kuratórium tagjai között pedig Rost Andrea, Orbán Anita és Magyar Péter szerepelnek.

A Magyar Nemzet korábban arról számolt be, hogy

a székhelyként feltüntetett ingatlan tulajdonosa Melléthei-Barna Márton Ádám, Magyar Péter sógora és a Tisza Párt országgyűlési képviselője.

A nyilvánosan hozzáférhető adatokból ugyanakkor nem derül ki, hogy az alapítvány ténylegesen ezen a címen végzi-e tevékenységét, illetve milyen jogcímen használja az ingatlant. Ezért a lapunk azt is megkérdezte, hogy fizet-e az alapítvány bérleti vagy használati díjat, és ha igen, mekkora összeget. Arra is választ kértünk, hogy amennyiben az ingatlant bérleti vagy használati szerződés alapján használják, megismerhető-e ennek a megállapodásnak a tartalma.

Forrás: Magyar Nemzet

Arra is választ várunk, kik részesültek kifizetésekben

Az adatigénylés kitért arra is, hogy az alapítvány elnöke, kuratóriumi tagjai, vezető tisztségviselői, illetve a velük közeli kapcsolatban álló személyek vagy érdekeltségükbe tartozó vállalkozások részesültek-e bármilyen kifizetésben az alapítványtól.

Amennyiben történtek ilyen kifizetések, a Magyar Nemzet azok jogcímére, összegére és a kapcsolódó szerződésekre is rákérdezett.

Mindezek olyan kérdések, amelyek különösen annak fényében érdemelnek választ, hogy az alapítvány jelentős összegű állami támogatásból, közpénzből gazdálkodik.