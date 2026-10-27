Rendkívüli

Csend és hullaszag a Tisza pártalapítványa körül, csaknem egymilliárd forint közpénzről titkolóznak

Rendkívüli

Szép csendben évi egymillióval vágta meg a közszolgálati dolgozókat a Tisza-kormány

Csend és hullaszag a Tisza pártalapítványa körül, csaknem egymilliárd forint közpénzről titkolóznak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tizenhat nappal az adatigénylés elküldése után sem adott választ a Talpra Magyarok Alapítvány lapunk kérdéseire, miközben a rendelkezésre álló válaszadási határidő meghosszabbításáról sem küldtek értesítést. A Magyar Nemzet ezért bírósághoz fordul, hogy megismerhetővé váljanak a csaknem 900 millió forintos állami támogatás felhasználásának részletei.

Gábor Márton
2026. 10. 27. 10:12
Csend és hullaszag a Tisza pártalapítványa körül, csaknem egymilliárd forint közpénzről titkolóznak
Fotó: Ladóczki Balázs

Külön kérdésként szerepelt, hogy készült-e már az állami támogatás felhasználásáról pénzügyi vagy szakmai beszámoló, illetve történt-e bármilyen belső vagy külső ellenőrzés. Amennyiben ilyen dokumentumok készültek, ezek kiadását is kérelmeztük.

Lakóingatlan a pártalapítvány székhelye

A közérdekű adatigénylés egyik fontos pontja az alapítvány székhelyére vonatkozott.

A Talpra Magyarok Alapítvány bírósági nyilvántartásban szereplő adatai szerint a szervezet székhelye a Budapest XII. kerületében található Városmajor utca 28/A szám alatti társasházi lakás. Az alapítványt 2026. június 22-én jegyezték be, képviselője Magyar Péter, a kuratórium tagjai között pedig Rost Andrea, Orbán Anita és Magyar Péter szerepelnek.

A Magyar Nemzet korábban arról számolt be, hogy 

a székhelyként feltüntetett ingatlan tulajdonosa Melléthei-Barna Márton Ádám, Magyar Péter sógora és a Tisza Párt országgyűlési képviselője.

A nyilvánosan hozzáférhető adatokból ugyanakkor nem derül ki, hogy az alapítvány ténylegesen ezen a címen végzi-e tevékenységét, illetve milyen jogcímen használja az ingatlant. Ezért a lapunk azt is megkérdezte, hogy fizet-e az alapítvány bérleti vagy használati díjat, és ha igen, mekkora összeget. Arra is választ kértünk, hogy amennyiben az ingatlant bérleti vagy használati szerződés alapján használják, megismerhető-e ennek a megállapodásnak a tartalma.

Forrás: Magyar Nemzet

Arra is választ várunk, kik részesültek kifizetésekben

Az adatigénylés kitért arra is, hogy az alapítvány elnöke, kuratóriumi tagjai, vezető tisztségviselői, illetve a velük közeli kapcsolatban álló személyek vagy érdekeltségükbe tartozó vállalkozások részesültek-e bármilyen kifizetésben az alapítványtól.

Amennyiben történtek ilyen kifizetések, a Magyar Nemzet azok jogcímére, összegére és a kapcsolódó szerződésekre is rákérdezett.

Mindezek olyan kérdések, amelyek különösen annak fényében érdemelnek választ, hogy az alapítvány jelentős összegű állami támogatásból, közpénzből gazdálkodik.

Nem érkezett válasz

A Magyar Nemzet az adatigénylést tizenhat nappal ezelőtt küldte meg a Tisza Pártnak, azzal a kéréssel, hogy azt továbbítsák az alapítvány részére. A lap azért választotta ezt a megoldást, mert a Talpra Magyarok Alapítvány nyilvános nyilvántartási adatai között nem szerepel elektronikus kapcsolattartási cím. A megkeresésben a lapunk arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben valamely kért adat vagy dokumentum kiadását jogszabály alapján megtagadják, úgy kérjük a pontos jogalap és az indok megjelölését, valamint a megismerhető adatok és dokumentumrészek kiadását.

Erre azonban nem került sor. A Magyar Nemzet sem érdemi választ, sem a válaszadási határidő meghosszabbításáról szóló értesítést nem kapott. Mindezek miatt lapunk bírósághoz fordul annak érdekében, hogy megismerhetővé váljanak a közérdekű adatigénylésben szereplő információk. 

Újabb ígéret vált köddé

A Tisza Párt korábban büszkén hirdette, hogy a rendszerváltó kártyával több százezer embert tudott megszólítani, sőt Magyar Péter a kampányban odáig ment, hogy kormányon majd teljesen meg is szünteti a pártok állami támogatásait, hiszen közadakozásból is életképeseknek kell lenniük. Kormányon aztán a Tisza párt és pártalapítványa jelentős állami támogatásban részesül, miközben Magyar Péter és a Tisza-frakció egyre kevésbé beszél a pártok állami finanszírozásának megszüntetéséről.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

támogatástisza párttalpra magyarok alapítványmagyar közlönyMagyar PéterKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Radnai Márk vallomása után először mindenki mérges lesz, majd helyette is szégyellni fogja magát + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A munkahelyi semmirekellőség eddig szégyen volt, Radnai Márknál már TikTok-tartalom.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu