Újabb fontos választási ígéret válik köddé: ezért nem siet a Tisza az állami párttámogatások megszüntetésével

A pártalapítvány sem marad pénz nélkül

A Tisza számára azonban nem csupán a párttámogatás jelent komoly összeget. A pártalapítványoknak megítélt állami források között is jelentős összeg szerepel.

A közzétett adatok szerint a Tartalékok, vagyis a Tisza Párthoz kötődő pártalapítvány 887 258 069 forintot kap. Összehasonlításképpen a Fideszhez tartozó Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 116 470, a Mi Hazánk Alapítvány 92 910 810, a Barankovics István Alapítvány (KDNP) 3 009 199, az Új Köztársaságért Alapítvány (DK) pedig 17 905 452 forint állami támogatásban részesül.

A Tisza tehát a pártnak járó támogatással és a pártalapítványának juttatott összeggel együtt több mint 1,59 milliárd forintnyi állami forráshoz jut.

A kampányban még mást mondott

Mint ismert, Magyar Péter 2025 nyarán, Gárdonyban tartott beszédében kijelentette,

megszüntetjük a propagandát. Sőt, van egy rossz hírem, a parlamenti pártok támogatását is, hiszen a Tisza például 0 forintos állami támogatás nélkül működik.

Azonban most úgy tűnik, hogy Magyar Péter ezen ígérete sem fog megvalósulni.