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Újabb fontos választási ígéret válik köddé: ezért nem siet a Tisza az állami párttámogatások megszüntetésével

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A Tisza Párt korábban büszkén hirdette, hogy a rendszerváltó kártyával több százezer embert tudott megszólítani, sőt Magyar Péter a kampányban odáig ment, hogy kormányon majd teljesen meg is szünteti a pártok állami támogatásait, hiszen közadakozásból is életképeseknek kell lenniük. Kormányon aztán a Tisza hivatalos honlapjáról azonban eltűnt az rendszerváltó kártyatulajdonosokat mutató számláló. A háttérben az állhat, hogy a korábban regisztrált rendszerváltók száma csökkenni kezdett. Közben a párt és pártalapítványa jelentős állami támogatásban részesül, miközben Magyar Péter és a Tisza-frakció egyre kevésbé beszél a pártok állami finanszírozásának megszüntetéséről.

Gábor Márton
2026. 09. 04. 5:20
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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A pártalapítvány sem marad pénz nélkül

A Tisza számára azonban nem csupán a párttámogatás jelent komoly összeget. A pártalapítványoknak megítélt állami források között is jelentős összeg szerepel.

A közzétett adatok szerint a Tartalékok, vagyis a Tisza Párthoz kötődő pártalapítvány 887 258 069 forintot kap. Összehasonlításképpen a Fideszhez tartozó Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 116 470, a Mi Hazánk Alapítvány 92 910 810, a Barankovics István Alapítvány (KDNP) 3 009 199, az Új Köztársaságért Alapítvány (DK) pedig 17 905 452 forint állami támogatásban részesül.

A Tisza tehát a pártnak járó támogatással és a pártalapítványának juttatott összeggel együtt több mint 1,59 milliárd forintnyi állami forráshoz jut.

A kampányban még mást mondott

Mint ismert, Magyar Péter 2025 nyarán, Gárdonyban tartott beszédében kijelentette, 

megszüntetjük a propagandát. Sőt, van egy rossz hírem, a parlamenti pártok támogatását is, hiszen a Tisza például 0 forintos állami támogatás nélkül működik.

Azonban most úgy tűnik, hogy Magyar Péter ezen ígérete sem fog megvalósulni.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

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