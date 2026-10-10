Deák Dániel: Magyar Péter nem mondott igazat, és ezt egy Telex-cikk bizonyítja
Deák Dániel levélben fordult a Központi Nyomozó Főügyészséghez, hogy tisztázza, valóban létezik-e olyan hatósági megállapítás, amely alátámasztja Magyar Péter vele kapcsolatos állításait. A miniszterelnök a pénteki kormányzati tájékoztatón arról beszélt, hogy az Ötkert-botrányban érintett telefonlopás sértettje Deáknak és a Megafonnak küldte el a szórakozóhelyen készült felvételeket, amelyeket aztán közzé is tettek. A jobboldali influenszer legújabb videójában ezeket tételesen cáfolta és bocsánatkérésre szólította fel a kormányfőt.
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