Itt a nagy spórolás: évente 849 millióba kerül az új ÁVH két vezetőjének védelme
Idén 175, januártól pedig évente 849 millió forintba kerül az új ÁVH két vezetőjének személyvédelme – derül ki a péntek este közzétett jogszabályokból. Kaphat személyvédelmet az NVVH más munkatársa is, ha az elnök ezt szükségesnek látja. A jogszabályból kiderül, hogy a rendvédelmi szervek hivatásos állományú munkatársa átvezényelhető az NVVH-hoz, de szükséges a munkatárs beleegyezése is.
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