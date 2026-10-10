A nyugdíjminimum emelése miatt saját támogatói mentek neki Ruszin-Szendi Romulusznak egy fórumon

Amiről Ruszin-Szendi Romulusz nem beszél

A honvédelmi miniszter néhány dologról nem beszélt, amikor a kormányzat eddigi eredményeit sorolta fel. Amikor a jó parlamenti vitákról beszélt, akkor elfelejtette megemlíteni, hogy Magyar Péter miniszterelnök szinte minden alkalommal minősíhetetlen stílusban szólal fel a parlamenti üléseken és azon kívül is. Elsősorban az ellenzéket támadja, de megkapták a magukét a saját képviselői is. A stílust egyre kevésbé tolerálják a tiszások is.

Eredménynek nevezte a miniszter azt is, hogy a közmédia ismét működik. Arról viszont már hallgatott, hogy a hirado.hu oldalon még mindig nincs hírszolgáltatás, hogy a köztévét és a közrádiót is leállították a nyáron, illetve, hogy hogyan küldték el a korábbi munkatársakat a közmédiából. Szüntettek meg például olyan műsort is, ami a legkevésbé sem foglalkozott politikával. Ez utóbbi miatt Gulyás István pert is indít.

Az uniós források hazahozatalakor pedig nem említette, hogy ezt többször is bejelentették az elmúlt hónapokban, ráadásul a valóságban ez még mindig nem történt meg, Brüsszel szerint csak a feltételekben állapodtak meg a magyar kormánnyal.

A köztársasági elnök távozásával kapcsolatban azt felejtette el Ruszin-Szendi Romulusz, hogy Sulyok Tamást az alaptörvény módosításával távolították el példátlan módon, személyre szabott jogalkotással. A korábbi köztársasági elnöknek nem volt más választása, mint hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Magyar Péter előzőleg többször is fenyegetőleg szólította fel a lemondásra Sulyok Tamást több közjgi méltósággal és állami intézmények vezetővel egyetemben.

A legfőbb ügyész is távozott, ő lemondott posztjáról. Beszélt Ruszin-Szendi arról is, hogy két miniszter már börtönben van, azt viszont nem említette, hogy az egyikük védőjét megfigyelték, amely miatt az ügyvédi kamara tiltakozott is. Arról is hallgatott, hogy még a baloldali jogvédő szervezetek szerint is túlzás bilincsben, vezetőszáron bíróságra vinni a politikusokat.