Magyar Péter teljesen elszabadult, penetráns stílusa feszültséget okoz a saját pártjában is

Egyre nagyobb válságba sodródik Magyar Péter: a belső köre is megdöbben a penetráns stílusán, ellenzéki elemzők szerint is egyre inkább hasonlít egy bohócra, ráadásul a belső felméréseik szerint is csökken a támogatottságuk – írta a közösségi oldalán szombat reggel Deák Dániel.

Deák Dániel informátora szerint a Tisza Pártban soha nem látott feszültség alakult ki Magyar Péter stílusa miatt. Fotó: Deák Dániel Facebook-oldala

A XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-bejegyzésében kifejtette: amikor nem megy jól Magyar Péternek, mindig rendel valamelyik ellenzéki kutatócégtől egy manipulatív felmérést. Ez a héten sem maradt el az elemző tájékoztatása szerint. Mint írja,

ezúttal a Medián „kutatta ki”, hogy Magyar Péter a legnépszerűbb, a legjobb és a legokosabb.

– Ugyanakkor a hozzám eljutó belső felméréseik mást mutatnak: a valóságban Orbán Viktor több mint 20 százalékponttal vezet Magyar Péter előtt. Erre erősített rá Hadházy Ákos is, aki elmondta: a belső méréseik jóval borúsabb képet mutatnak az ellenzék számára, mint a nyilvánosságban megjelenő számsorok – részletezte.

Belső feszültség a Tisza Pártban

Deák Dániel informátora továbbá arról számolt be a héten, hogy egyre nagyobb a belső feszültség a Tisza Pártban, ugyanis Magyar Péter penetráns stílusban viselkedik még azokkal is, akik a támogatóinak számítanak. Több olyan információ is eljutott hozzá, hogy számos esetben még azokat is megbántotta a minősíthetetlen stílusával, akik egyébként pénzzel is támogatták korábban őket.

Mint kifejti, ez a bomlási folyamat annyira erős, hogy már olyanok is kiábrándultak Magyar Péterből, akik nemrég még a kampányeseményeik szervezésében is, a legszűkebb csapatban segédkeztek.

Deák Dániel emlékeztetett: korábban Nagy Attila Tibor is beszámolt arról, hogy egy ismert közszereplő, aki nemrég még támogatta, ma már ellenséges viszonyba került Magyar Péterrel, ezt az információt Deák is megerősítette. A Tisza vezetője árulónak nevezte ezt a személyt, ezután mérgesedett el végérvényesen a viszony köztük. Ez egyébként jellemző Magyarra: miután ő is lehallgatott már másokat és őt is lehallgatták, meglehetősen paranoiássá vált, és lázasan próbálja felkutatni, hogy kik lehetnek azok a pártjában, akik kifelé információkat szivárogtatnak róla.



Magyar Péter megőrült: toljuk le együtt a nadrágot!

– Magyar Péter vállalhatatlan viselkedése már a nyilvánosságban is annyira látványossá vált, hogy ezt ellenzéki szereplők is szóvá teszik. Ha már megemlítettem Nagy Attila Tibort, akkor maradok nála: miután Magyar Péter arról kommentelt a Telex egyik cikke alatt, hogy idézem, „Toljuk le együtt a nadrágot miniszterelnök úr”, a baloldali elemző azt írta, olyan mintha Magyar Péter megőrült volna, egyre inkább bohóccá válik. Nem ő az egyedüli, egyre többen döbbennek meg a vállalhatatlan stílusán Magyar Péternek az ellenzéki oldalon is. Ugyanaz a folyamat indult be, mint amit a 2022-es kampányban Márki-Zay esetében láttunk – emlékeztetett az elemző.



Deák Dániel információi szerint az is rendkívül zavarja Magyar Pétert, hogy már hónapok óta nem ő tematizálja a hazai közbeszédet, egyre inkább unalmassá válik. Mint írta, egyértelműen a Fidesz diktálja a tempót, a kormányoldal lendületet vett, míg Magyar Péter például a Pride vagy Ukrajna ügyében is kisebbségi álláspontot képvisel. Utóbbi esetében egy kamu szavazással igyekszik eleget tenni Manfred Weberék kérésének és kimutatni azt, hogy a magyarok valójában támogatják Ukrajna EU-tagságát.

Borítókép: Újságírókkal üvöltözik Magyar Péter (Fotó: Fazekas Máté)