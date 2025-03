„Kicsi, nem csoda, hogy magadra ismertél” – Menczer üzent Magyarnak poloskaügyben

A poloska az a kártevő, aki lehallgatja a feleségét. Kicsi, nem csoda, hogy magadra ismertél! Ne bújj az emberek mögé!

– szólította fel a közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét. Menczer Tamás kommentben arra is figyelmeztetett, hogy jön a nagytakarítás.

Egy másik kommentben Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője azt írta: vicces nézni, hogy most azok akadnak ki a baloldalon, akik annak tapsikoltak még március 15-én is, aki börtönnel fenyegetőzött a színpadon. – Arról ne is beszéljünk, hogy az elmúlt években milyen dehumanizáló jelzőket aggattak a miniszterelnökre vagy a fideszesekre. Magyar Péter pedig lehallgatta a feleségét, emiatt kapta a poloska gúnynevet, ez teljesen jogos. De hát erre mondják: a kutya ugat, a karaván halad! – fogalmazott.

Mint arról lapunk beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, miért poloska Magyar Péter. – Mert lehallgatta a feleségét. Ha nem hallgatta volna le, nem hívnák így – fogalmazott. Ezzel a kormányfő egyértelműsítette, hogy Magyar Péterre utalt, amikor március 15-i beszédében arról beszélt, hogy tavaszi nagytakarítást kell tartani, mert átteleltek a poloskák.