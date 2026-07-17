Agyhalottak, hazug, embertelen tróger, bullshit – Magyar Péter nem most kezdte ezt a stílust

Nyilvánosságra került egy olyan hangfelvétel is, amelyen Vogel Evelin Hanzel Henrikkel, Magyar Péter egyik első támogatójával, bizalmasával beszélget. Ezen Vogel Evelin meséli el, hogy hogyan bánt vele Magyar Péter. Elmesélt egy esetet, aminek gyermeke is szem- és fültanúja volt.

– Olyan dührohamot kapott egyik alkalommal [Magyar Péter], hogy állt az utcán, úgy üvöltött velem, hogy így ment rám, a saját háza előtt, a gyerek az autóban ült, és sírva fakadt, az én gyerekem.

Volt, amikor a baloldali párvezér mások előtt alázta meg az akkori párját.

Szétalázott! Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat… mindenki… új emberek előtt… elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz… elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni… ja, biztos most is később jöttem…és elkezdett így belém állni, úgy, hogy már a többiek… és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok… elkezdett így taposni, páros lábbal

– mondta el Vogel Evelin.

Többen azt gondolták, hogy majd miniszterelnökként visszafogja magát, de nem ez történt. A Parlamentben rendszeresen bekiabál a fideszes képviselőknek, de volt, hogy felpattant a helyéről és odarohant hozzájuk provokálni.

Hazug, embertelen tróger

Az Országgyűlés június végi ülésén válaszában hazug, embertelen trógernek nevezte Panyi Mikóst.

A fideszes politikus a napirend előtti felszólalásában jelezte, hogy válaszokat várnak annak a 11 éves fiúnak az ügyében, akivel tavaly decemberben interjút készített Magyar Péter és Bódis Kriszta. Panyi szerint ténykérdés, hogy bűncselekmény történt, ugyanis a gyámhatóság senki számára nem adhat engedélyt egy 11 éves gyerekkel való interjú elkészítésére pártpolitikai célokra. Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péteréknek nem volt ilyen engedélye, mégis megcsinálták az interjút.

Elintézhetném ezt a szégyent azzal is, amit ön művelt, hogy ön egy hazug tróger. Kiegészíthetném arra is, hogy ön egy hazug, embertelen tróger. Az ön által előadott mese egy hazugság

– válaszolt indulatosan Magyar Péter a fideszes politikus felszólalására.