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Agyhalottak, hazug, embertelen tróger, bullshit – Magyar Péter nem most kezdte ezt a stílust

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A bullshit mondta Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón, amikor arról beszélt, hogy részt vett a Házbizottság ülésén. A miniszterelnök ezt a kifejezést ráadásul úgy használta, hogy közben a fideszes képviselők stílusát kifogásolta. Nem ez az első eset, hogy a miniszterelnök minősíthetetlenül beszél, nemrégiben az Országgyűlésben azt mondta Panyi Miklósnak, hogy hazug tróger. Korábban a Tisza európai parlamenti képviselőit nevezte agyhalottnak és Soros-ügynöknek, de emlékezetesek azok a szavai is, amelyeket a saját támogatóra mondott. Közben azért kiderült az is, a Tisza Párton belül továbbra is tilos Magyar Pétert kritizálni.

Gidró Kriszta
2026. 07. 17. 6:45
Forrás: MEDIAWORKS
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Nyilvánosságra került egy olyan hangfelvétel is, amelyen Vogel Evelin Hanzel Henrikkel, Magyar Péter egyik első támogatójával, bizalmasával beszélget. Ezen Vogel Evelin meséli el, hogy hogyan bánt vele Magyar Péter. Elmesélt egy esetet, aminek gyermeke is szem- és fültanúja volt.

– Olyan dührohamot kapott egyik alkalommal [Magyar Péter], hogy állt az utcán, úgy üvöltött velem, hogy így ment rám, a saját háza előtt, a gyerek az autóban ült, és sírva fakadt, az én gyerekem.

Volt, amikor a baloldali párvezér mások előtt alázta meg az akkori párját.

Szétalázott! Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat… mindenki… új emberek előtt… elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz… elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni… ja, biztos most is később jöttem…és elkezdett így belém állni, úgy, hogy már a többiek… és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok… elkezdett így taposni, páros lábbal

– mondta el Vogel Evelin.

Többen azt gondolták, hogy majd miniszterelnökként visszafogja magát, de nem ez történt. A Parlamentben rendszeresen bekiabál a fideszes képviselőknek, de volt, hogy felpattant a helyéről és odarohant hozzájuk provokálni.

Hazug, embertelen tróger

Az Országgyűlés június végi ülésén válaszában hazug, embertelen trógernek nevezte Panyi Mikóst. 

A fideszes politikus a napirend előtti felszólalásában jelezte, hogy válaszokat várnak annak a 11 éves fiúnak az ügyében, akivel tavaly decemberben interjút készített Magyar Péter és Bódis Kriszta. Panyi szerint ténykérdés, hogy bűncselekmény történt, ugyanis a gyámhatóság senki számára nem adhat engedélyt egy 11 éves gyerekkel való interjú elkészítésére pártpolitikai célokra. Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péteréknek nem volt ilyen engedélye, mégis megcsinálták az interjút. 

Elintézhetném ezt a szégyent azzal is, amit ön művelt, hogy ön egy hazug tróger. Kiegészíthetném arra is, hogy ön egy hazug, embertelen tróger. Az ön által előadott mese egy hazugság

– válaszolt indulatosan Magyar Péter a fideszes politikus felszólalására. 

Már előző nap is botrányosan viselkedett Magyar Péter ebben az ügyben. Akkor Hegedűs Barbara fideszes képviselő intézett interpellációt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez. Helyette azonban Magyar Péter miniszterelnök ragadta magához a válaszadás lehetőségét. Pócs János videóján hallatszik, ahogy a felszólalás után a mikrofonon kívül 

azt sziszegi a miniszterelnök a fideszesek felé, hogy „Szégyen, hogy milyen anya ez...”. Majd amikor észreveszi, hogy videózzák, kiakad. 

Magyar Pétert kritizálni tilos?

Az is kiderült, hogy a Tisza Párton belül továbbra sem merik kritizálni Magyar Pétert. Amikor Kátai-Németh Vilmost kérdezték újságírók Ábrahám Róbert rá tett durva megjegyzése miatt, akkor a szociális és családügyi miniszter azt mondta: „akkor jelenik meg a személyeskedés, amikor a szakmai érvek elfogytak”. A Magyar Jelen újságírója ezután rákérdezett a miniszternél, hogy akkor 

mikét vélekedik Magyar Péter trógerezéséről, ám Kátai-Németh Vilmos erre a kérdésre már nem volt hajlandó válaszolni.

 

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