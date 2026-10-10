Vitézy Dávid a kezdetektől ott volt a déli körvasút tervezésénél, mindenről tudhatott, most mégis nekiment a projektnek

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A V-Hídra tolja az összes felelősséget Vitézy Dávid a déli körvasút ügyében, miközben a kezdetektől ott bábáskodott a projekt felett. 2020-ban a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) vezetője volt, 2021-ben pedig már a Nemzeti Infrastuktúrafejlesztési Zrt. felügyelőbizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Most mégis a V-Hídra kenné a felelősséget amiatt, hogy az Európai Bizottság visszafizettetné az uniós támogatás teljes összegét.

Gidró Kriszta
2026. 10. 10. 11:45
A kormány döntéseiről szóló sajtótájékoztatót Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tartja Mirkó István
A V-Hídra tolja az összes felelősséget Vitézy Dávid, miközben a kezdetektől ott bábáskodott a projekt felett. Fotó: Mirkó István

– A kormányzati sajtótájékoztatón a V-Híd Zrt.-vel kapcsolatban ismertetett döntést, valamint az ott elhangzott kijelentéseket társaságunk jelenleg részletesen vizsgálja – közölte kérdésünkre a cég. Hozzátették: a rendelkezésükre álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintését követően alakítják ki álláspontjukat. A vizsgálat lezárásáig a sajtótájékoztatón elhangzottakat nem kívánják kommentálni.

Vitézy éveken át bábáskodott a Déli körvasút felett

Furcsa, hogy Vitézynek már a második esetben sikerül csőlátással közelítenie egy-egy korábbi, megkérdőjelezhető ügyhöz – írta közösségi oldalán a Padlástér Politikai Elemző Műhely. A szervezet szerint az MKIF-ügyben abban igaza volt Vitézynek, hogy még nem volt államtitkár, amikor a szerződést megkötötték.

De hogyan lehet valaki annyira gyenge jellem, hogy beüljön egy olyan államtitkári székbe, amelyhez – saját elmondása szerint – az ország legnagyobb korrupciós ügyéhez kapcsolódó döntések is kötődnek?

– tették fel a kérdést.

A déli körvasúttal kapcsolatban azt közölték: Vitézy éveken át bábáskodott a projekt felett, tagja volt a NIF felügyelőbizottságának, ahol ő maga is jóváhagyta a közbeszerzés eredményét. Szerintük felmerül legalább három kérdés.

  • Ha értesült erről a változásról, és most utólag aggályosnak tartja az ügyet, akkor miért hallgatott több mint öt éven keresztül? Miért nem fordult az Állami Számvevőszékhez? És miért vállalta el ezek után az államtitkári feladatokat 2022-ben?
  • Mivel látta a közbeszerzési dokumentációt, nyilván azt is láthatta, hogy a projektben nincs semmilyen túlárazás. Akkor miért nem mutatták be az Európai Uniónak az összeférhetetlenséggel kapcsolatos ellentmondást?
  • Ő és az Önkényúr is azzal érvelnek, hogy az ÁSZ még azután sem tett semmit, hogy júliusban kézhez kapta az Európai Számvevőszék levelét, amely a szabálytalanság lehetőségére hívta fel a figyelmet. Rendben! De mivel hozzájuk is ugyanilyen levél érkezett, ugyanabban az időpontban, felmerül a kérdés: mit csináltak három hónapon keresztül? Talán Orbán Anitának adták oda a levelet fordításra, és csak most jutottak a végére?

Az elemző műhely szerint egy dolog biztos:

Vitézy jelleméről mindennél többet elárul, hogy mindezek után 2022-ben mégis elvállalta az államtitkári pozíciót. Ha pedig Lázár nem érkezik, nagy valószínűséggel 2026-ig üldögélt volna abban a székben.

 

déli körvasútvitézy dávidberuházásSzóljon hozzá!

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