Végtelenül csalódottak a fuvarozók a kormány bejelentése nyomán

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Nemcsak döntések elégtelenek, a kormány kommunikációja is aggályos az érdekvédelmi szervezet szerint.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 10. 9:05
A magyar fuvarozók elszántak Fotó: Europress/AFP/WOJTEK RADWANSKI

Mit tartalmaz a fuvarozók számára összeállított kormányzati csomag?

A pénteki, 2026. október 9-i kormányzati tájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette a fuvarozóknak szánt intézkedéscsomagot. A bejelentés négy fő területet érint.

1. Literenként 25 forintos jövedékiadó-könnyítés.

  • 2026. december 31-ig literenként 25 forint igényelhető vissza a gázolaj jövedéki adójából.
  • A kedvezmény a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok üzembentartóit érinti.
  • A visszaigénylés a mezőgazdasági termelőknél alkalmazott rendszerhez hasonlóan működne.
  • A kormány becslése szerint az intézkedés költségvetési hatása 6,3 milliárd forint.
    2. Szigorúbb útdíjellenőrzés
  • Bővítik az útdíjellenőrzéssel foglalkozó állományt.
  • Összehangolják az ellenőrzésben részt vevő szervezetek munkáját.
  • A cél az útdíjfizetési szabályok betartatása és a szabálytalanul működő fuvarozók kiszűrése. 

3. A tranzitútvonalak és az útkorlátozások felülvizsgálata

  • A kormány nyitott a tranzitútvonalak felülvizsgálatára.
  • Megvizsgálják egyes útvonalakon a tranzitforgalmat és a súlykorlátozásokat, amelyek a magyar fuvarozók versenyhelyzetét hátrányosan érinthetik. 
    4. A hétvégi kamionstop szabályainak felülvizsgálata
  • Áttekintik a kamionstop szabályozását.
  • A fuvarozói érdekképviseletek egy versenyképesebb, az ágazat működéséhez jobban igazodó szabályozást szeretnének.

Csalódottak a fuvarozók

Az MFFE, bár az üdvözli, hogy a kormány meghallgatta a fuvarozói szektort, de álláspontjuk szerint az intézkedés nem oldja meg az alapvető problémát.

Álláspontunk szerint gazdasági válság elején van az országunk

– írták, hozzátéve, hogy ezért valódi beruházásösztönző, keresletélénkítő intézkedésekre van szükség.

Felidézték: az MFFE azt kérte, hogy 128 Ft/liter jövedéki adó kedvezménnyel,  illetve 10 százlaékos útdíj visszatérítéssel segítse a kormány ideiglenesen, 2026 végéig a magyar fuvarozókat.

Tudjuk, hogy minden segítségnek ára van a költségvetésben, de ha a magas költségszint tartósan beépül a gazdaságba, annak is a költségvetés látja kárát.

Problémás kormányzati kommunikáció

A kormány kommunikációját is aggályosnak tartják, hiszen az 6,3 milliárd forintról szól, ám a szervezetek nem támogatást kértek, hanem azt, hogy most ne vegyen el annyit az állam, mint eddig.

Szerintük a szektor nem tud fuvardíjat emelni, mert egyre kevesebb a fizetőképes kereslet. A hazai kkv fuvarozók minden tartaléka elfogyott, már a napi működés finanszírozása is gondot jelent sokaknak, ezért a jövedéki adó további csökkentését kérik, az energiaválság azonnali kezelését.

Tudjuk, hogy piacgazdaság van, ahogyan azt is tudjuk, hogy a piacnak van önszabályozó ereje. Bár az elmúlt évek gazdasági döntéseinek a piacra gyakorolt hatása ezt az önszabályozó erőt már rég felülírta, kiiktatta

– írta Sinka István főtitkár. Hozzátette, kérdéses, hogy mekkora járulékos veszteséget bír majd el a gazdaság, és hol van az a határ, ahol még vissza tud térni a munkába az, aki ma tönkremegy. Rámutatott végül egy további fontos szempontra: Hogyan hat a társadalom biztonságérzetére, ha a kormány hagy tönkremenni ágazatokat, szektorokat?

 

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