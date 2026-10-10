Végtelenül csalódottak a fuvarozók a kormány bejelentése nyomán

Mit tartalmaz a fuvarozók számára összeállított kormányzati csomag?
A pénteki, 2026. október 9-i kormányzati tájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette a fuvarozóknak szánt intézkedéscsomagot. A bejelentés négy fő területet érint.
1. Literenként 25 forintos jövedékiadó-könnyítés.
- 2026. december 31-ig literenként 25 forint igényelhető vissza a gázolaj jövedéki adójából.
- A kedvezmény a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok üzembentartóit érinti.
- A visszaigénylés a mezőgazdasági termelőknél alkalmazott rendszerhez hasonlóan működne.
- A kormány becslése szerint az intézkedés költségvetési hatása 6,3 milliárd forint.
2. Szigorúbb útdíjellenőrzés
- Bővítik az útdíjellenőrzéssel foglalkozó állományt.
- Összehangolják az ellenőrzésben részt vevő szervezetek munkáját.
- A cél az útdíjfizetési szabályok betartatása és a szabálytalanul működő fuvarozók kiszűrése.
3. A tranzitútvonalak és az útkorlátozások felülvizsgálata
- A kormány nyitott a tranzitútvonalak felülvizsgálatára.
- Megvizsgálják egyes útvonalakon a tranzitforgalmat és a súlykorlátozásokat, amelyek a magyar fuvarozók versenyhelyzetét hátrányosan érinthetik.
4. A hétvégi kamionstop szabályainak felülvizsgálata
- Áttekintik a kamionstop szabályozását.
- A fuvarozói érdekképviseletek egy versenyképesebb, az ágazat működéséhez jobban igazodó szabályozást szeretnének.
Csalódottak a fuvarozók
Az MFFE, bár az üdvözli, hogy a kormány meghallgatta a fuvarozói szektort, de álláspontjuk szerint az intézkedés nem oldja meg az alapvető problémát.
Álláspontunk szerint gazdasági válság elején van az országunk
– írták, hozzátéve, hogy ezért valódi beruházásösztönző, keresletélénkítő intézkedésekre van szükség.
Felidézték: az MFFE azt kérte, hogy 128 Ft/liter jövedéki adó kedvezménnyel, illetve 10 százlaékos útdíj visszatérítéssel segítse a kormány ideiglenesen, 2026 végéig a magyar fuvarozókat.
Tudjuk, hogy minden segítségnek ára van a költségvetésben, de ha a magas költségszint tartósan beépül a gazdaságba, annak is a költségvetés látja kárát.
Problémás kormányzati kommunikáció
A kormány kommunikációját is aggályosnak tartják, hiszen az 6,3 milliárd forintról szól, ám a szervezetek nem támogatást kértek, hanem azt, hogy most ne vegyen el annyit az állam, mint eddig.