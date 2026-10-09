Megszólalt lapunknak a V-Híd a kormány mai bejelentéséről

– A 2026. október 9-én Budapesten tartott kormányzati sajtótájékoztatón a V-Híd Zrt.-vel kapcsolatban ismertetett döntést, valamint az ott elhangzott kijelentéseket társaságunk jelenleg részletesen vizsgálja – közölte kérdésünkre a cég. Hozzátették: a rendelkezésükre álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintését követően alakítják ki álláspontjukat. A vizsgálat lezárásáig a sajtótájékoztatón elhangzottakat nem kívánják kommentálni.

A kormányzati bejelentést részletező írásunkban egyébként kitértünk rá:

nem a V-Híd az egyetlen olyan vállalat, amely az elmúlt másfél évtizedben erősödött meg és most a kormány célkeresztjébe került.

Felidézünk egy, a hetilapunkban megjelent elemzést is, amelyben szakértők értékelték azt a helyzetet, amikor a kormány kiválasztja a vállalkozások egy csoportját és szisztematikusan fellép velük szemben.