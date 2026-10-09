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Megszólalt lapunknak a V-Híd a kormány mai bejelentéséről

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Megszólalt lapunknak a V-Híd a kormány mai bejelentéséről

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A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó társaságot arról kérdezte meg a Magyar Nemzet, hogy egy pénteki bejelentés szerint kizárták a céget egyes vasúti beruházásokból.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 09. 15:41
kormányzati sajtótájékoztató Vitézy Dávid
Vitézy Dávid bejelentés közben. A cég egyelőre nem kommentálja, amit a miniszter mondott. Fotó: Mirkó István

– A 2026. október 9-én Budapesten tartott kormányzati sajtótájékoztatón a V-Híd Zrt.-vel kapcsolatban ismertetett döntést, valamint az ott elhangzott kijelentéseket társaságunk jelenleg részletesen vizsgálja – közölte kérdésünkre a cég. Hozzátették: a rendelkezésükre álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintését követően alakítják ki álláspontjukat. A vizsgálat lezárásáig a sajtótájékoztatón elhangzottakat nem kívánják kommentálni.

A kormányzati bejelentést részletező írásunkban egyébként kitértünk rá:

nem a V-Híd az egyetlen olyan vállalat, amely az elmúlt másfél évtizedben erősödött meg és most a kormány célkeresztjébe került.

Felidézünk egy, a hetilapunkban megjelent elemzést is, amelyben szakértők értékelték azt a helyzetet, amikor a kormány kiválasztja a vállalkozások egy csoportját és szisztematikusan fellép velük szemben.

 

V-HídVitézy DávidvasútSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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