Kizárta a kormány a Mészáros-féle V-Híd Zrt.-t egyes vasúti beruházásokból

A Tisza-kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy nem köti meg a zuglói irodakomplexum végleges adásvételi szerződését: a kabinet szerint a beruházó nem teljesítette az előszerződésben vállalt feltételeket, többek között nem sikerült törölni az érintett ingatlanokat terhelő önkormányzati elővásárlási jogokat.

A döntést követően az érintett cég, a Bayer Construct Zrt. csődeljárást kezdeményezett maga ellen.

Augusztus közepén az Opus Titász Zrt. megdöbbenéssel értesült a Magyar Fejlesztési Bank igazgatóságának döntéséről, amely alapján a társaságot az átláthatósági követelmények állítólagos nem teljesítése ­miatt kizárták az Európai Unió Helyreállítási és ellenállóképességi eszköze, ismertebb nevén az RRF részeként meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérő-telepítési pályázatokból.