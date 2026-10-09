Kizárta a kormány a Mészáros-féle V-Híd Zrt.-t egyes vasúti beruházásokból

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A jelek szerint folytatódik a kormányzati vadászat azok ellen a magyar tulajdonú nagyvállalatok ellen, amelyek az elmúlt másfél évtizedben erősödtek meg.

Jakubász Tamás
2026. 10. 09. 13:44
Búcsút mondhat a V-Híd a vasúti munkáknak? Fotó: TEKNOS

A Tisza-kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy nem köti meg a zuglói irodakomplexum végleges adásvételi szerződését: a kabinet szerint a beruházó nem teljesítette az előszerződésben vállalt feltételeket, többek között nem sikerült törölni az érintett ingatlanokat terhelő önkormányzati elővásárlási jogokat.

A döntést követően az érintett cég, a Bayer Construct Zrt. csődeljárást kezdeményezett maga ellen.

Augusztus közepén az Opus Titász Zrt. megdöbbenéssel értesült a Magyar Fejlesztési Bank igazgatóságának döntéséről, amely alapján a társaságot az átláthatósági követelmények állítólagos nem teljesítése ­miatt kizárták az Európai Unió Helyreállítási és ellenállóképességi eszköze, ismertebb nevén az RRF részeként meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérő-telepítési pályázatokból.

4iG és a autópálya

Mindeközben felülvizsgálja a kormány a 4iG-cégcsoport állami vonatkozású szerződéseit, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze – ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, szintén augusztus közepén.

Az egyik legnagyobb ügy pedig az autópálya-koncesszió: a magyar állam 35 évre magánkézbe adta a hazai autópálya-hálózat jelentős részének üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. A 2022-ben megkötött szerződés azonban 2026-ra a Tisza-kormány által folytatott totális felülvizsgálat egyik kiemelt ügyévé vált. Vitézy Dávid Magyar Péterrel közösen szeptember közepén jelentette be, hogy kezdeményezik a megállapodás megszüntetését, mert szerintük az jogsértés útján jött létre. Hogy mit válaszolt a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó üzemeltető cég, az MKIF Zrt., azt az ügy részleteivel együtt éppen a minap foglaltuk össze.

Újra külföldieké lesz az ország?

Ahogy arról is írtunk, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a kormány tönkreteszi a legnagyobb magyar vállalkozásokat, vagy ezt megkísérli. A tét – mint hetilapunk elemzésében írtuk szeptember elején – óriási, a végső következmény az lehet, hogy ismét a külföldi multinacionális társaságok prédájává válik az ország.

 

V-Híddéli körvasútVitézy DávidSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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