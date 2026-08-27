Rendkívüli

„Ez nem korrekt a többi nyugdíjassal szemben!” „Ne a nyugdíjasokon próbáljuk ki a kommunizmust!” – sorjázik a kritika a kormány nyugdíjemelési döntése miatt

Rendkívüli

Építőipari csődeljárás, megszólalt lapunknak a Bayer Construct Zrt.

gazdaságbayer constructépítőipar

Építőipari csődeljárás, megszólalt lapunknak a Bayer Construct Zrt.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Cél, hogy a társaság működése biztosított legyen.

Kiss Gergely
2026. 08. 27. 17:30
Cél a működés fenntartása Forrás: Facebook / Bayer Construct
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelezték azt is, hogy a vállalat a csődeljárás kezdő időpontjától számított 90 napon belül a hitelezőkkel egyezségi tárgyalást tart, amelynek során a társaság kezdeményezi a csődegyezségi megállapodás  megkötését. 

Ennek elérése érdekében a csődeljárás alatt a fenntartják a működést, munkavállalóiknak közreműködésével minden erőfeszítést megtesz azért, hogy a folyamatban lévő beruházásokat megfelelő módon – határidőben és magas műszaki színvonalon – teljesítse és a rendes működési körébe eső kivitelezési feladatokban közreműködő partnerek  (alvállalkozók, beszállítók) munkájának ellenértékét a továbbiakban is korrekten megtérítse.

– A társaság teljes mértékben elkötelezett abban, hogy a csődvédelem alatt a hitelezőivel  megállapodjon, és ennek eredményeképpen – a csődeljárás lezárását követően – a cég a további rendes működését folytathassa – tették hozzá.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dr. Mihalik András
idezojelekalkotmány

Örökkévaló alkotmányos értékek tartalmi alkotmánybíráskodás nélkül?

Dr. Mihalik András avatarja

Ellentmondásba ütközött az Alaptörvény.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.