Építőipari csődeljárás, megszólalt lapunknak a Bayer Construct Zrt.

Jelezték azt is, hogy a vállalat a csődeljárás kezdő időpontjától számított 90 napon belül a hitelezőkkel egyezségi tárgyalást tart, amelynek során a társaság kezdeményezi a csődegyezségi megállapodás megkötését.

Ennek elérése érdekében a csődeljárás alatt a fenntartják a működést, munkavállalóiknak közreműködésével minden erőfeszítést megtesz azért, hogy a folyamatban lévő beruházásokat megfelelő módon – határidőben és magas műszaki színvonalon – teljesítse és a rendes működési körébe eső kivitelezési feladatokban közreműködő partnerek (alvállalkozók, beszállítók) munkájának ellenértékét a továbbiakban is korrekten megtérítse.

– A társaság teljes mértékben elkötelezett abban, hogy a csődvédelem alatt a hitelezőivel megállapodjon, és ennek eredményeképpen – a csődeljárás lezárását követően – a cég a további rendes működését folytathassa – tették hozzá.