Jogerősen elutasította a bíróság a debreceni akkumulátorgyár elleni kereseteket
Jogerősen elutasította a Debreceni Törvényszék a debreceni CATL akkumulátorgyár környezethasználati engedélye ellen benyújtott kereseteket. A bíróság csütörtökön kihirdetett ítélete szerint a gyár engedélyét a per megindítása óta olyan jelentősen módosították, hogy a felperesek által 2023-ban megtámadott engedély eredeti formájában már nem is létezik.
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