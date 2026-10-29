Seszták Miklóst azzal gyanúsítják, hogy 2014 és 2018 közötti minisztersége idején több milliárd forint kenőpénzt fogadott el különböző állami beruházásokkal összefüggésben. Az ügyészség szerint a politikus és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója összesen mintegy 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz jutott. A volt miniszter tagadja a terhére rótt bűncselekményeket. A letartóztatás meghosszabbításáról szóló végzés nem végleges.
Seszták Miklós ügyvédje cáfolja, hogy kilencmilliárd forint lett volna a politikus széfjében
Határozottan cáfolta Seszták Miklós ügyvédje, hogy védence kilencmilliárd forint készpénzt tartott volna az otthoni páncélszekrényében. Papp Gábor a Telexnek elmondta: a volt miniszter állítása szerint a széfben kizárólag iratokat tárolt, a hatóságok pedig egyetlen forint készpénzt sem foglaltak le tőle.
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