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Megszólalt a lélegeztetőgép-botrány körözött szereplője: Májer Bálint hazatér Magyarországra

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Közleményben reagált az ellene kiadott európai és nemzetközi elfogatóparancsra Májer Bálint, az OTT-ONE Nyrt. korábbi vezérigazgatója, akit a koronavírus-járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekhez kapcsolódó büntetőeljárásban keresnek. Az Indonéziában élő üzletember levelében azt állítja, hogy a hatóságok pontosan tudják, hol tartózkodik, mégsem keresték meg a körözés elrendelése előtt. Májer közölte: megkezdte a hazautazás előkészületeit, és mindenképpen visszatér Magyarországra, hogy részt vegyen az eljárásban.

Pámer Dávid
2026. 10. 29. 15:36
Megszólalt a lélegeztetőgép-botrány körözött szereplője: Májer Bálint hazatér Magyarországra
Májer jelezte, hazatér Magyarországra. Forrás: police.hu

Ezúton tájékoztatom a tisztelt hatóságot, hogy – ahogyan korábban is minden megkeresésnek eleget tettem és rendelkezésre álltam – minden körülmények között haza fogok utazni, hogy részt vegyek az ellenem indított eljárásban.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt hatóságot, hogy a hazautazásomra irányuló előkészületeket megkezdtem, azonban az életvitelszerű külföldi tartózkodásomból fakadóan, családi és üzleti kötelezettségeim rendezése elengedhetetlenül szükséges, hiszen feleségemmel 3 kiskorú gyermeket nevelünk.

A hazautazásom pontos időpontjáról és részleteiről tájékoztatni fogom a tisztelt hatóságot.

2026. október 29. Májer Bálint”

Többmilliárdos hasznot moshattak tisztára

Mint arról korábban beszámoltunk, a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Magyarországon és Ausztriában hajtott végre összehangolt akciót a koronavírus-járvány idején lebonyolított lélegeztetőgép- és maszkbeszerzések miatt indult nyomozásban. A hatóságok gyanúja szerint a bűnszervezet irányítói a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötött szerződések révén összesen 800 lélegeztetőgépet és hárommillió egészségügyi maszkot szállítottak Kínából Magyarországra. Az eszközökért a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett.

A nyomozás adatai szerint az érintettek a beszerzéseken keletkezett több mint hárommilliárd forintos hasznot egy céghálózaton keresztül mosták tisztára, miközben 660 millió forint adó megfizetését kerülték el. A hatóságok tizenegy embert hallgattak ki gyanúsítottként, és jelentős vagyont biztosítottak az eljárás során. A bűnszervezet egyik feltételezett irányítóját, Kósa Gábort Ausztriában fogták el, míg Májer Bálint ellen európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.

 

májer bálintnavkörözésSzóljon hozzá!

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