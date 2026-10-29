Két embert letartóztattak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében
Egy férfit és egy nőt tartóztatott le a Győri Járásbíróság a koronavírus-járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekhez kapcsolódó büntetőeljárásban. A gyanú szerint egy bűnszervezet tagjaiként részt vettek a több milliárd forintos haszon eltüntetésében. A hatóságok eddig tizenegy embert gyanúsítottak meg, a szervezet egyik irányítóját Ausztriában fogták el, a másikat nemzetközi elfogatóparanccsal keresik.
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