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Két embert letartóztattak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében

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Egy férfit és egy nőt tartóztatott le a Győri Járásbíróság a koronavírus-járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekhez kapcsolódó büntetőeljárásban. A gyanú szerint egy bűnszervezet tagjaiként részt vettek a több milliárd forintos haszon eltüntetésében. A hatóságok eddig tizenegy embert gyanúsítottak meg, a szervezet egyik irányítóját Ausztriában fogták el, a másikat nemzetközi elfogatóparanccsal keresik.

Pámer Dávid
2026. 10. 29. 14:26
Két embert letartóztattak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében
Két ember már rács mögött van. Forrás: NAV

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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