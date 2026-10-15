Eddig tart az átláthatóság: Magyar Péterék titkolják a kormányülések jegyzőkönyveit
A kormányzati átláthatóságot zászlajára tűző Tisza Párt egyelőre nem siet megmutatni, hogyan is néz ki mindez a gyakorlatban: a Miniszterelnökség jogszabályra hivatkozva elutasította a Telex adatigénylését a kormányülések összefoglalóiról és jegyzőkönyveiről. Miközben Gyurcsány- és Orbán-kormány korábbi kormányüléseinek titkos dokumentumait sorra hozzák nyilvánosságra, Magyar Péterék egyelőre hallgatnak arról, náluk mitől lenne átláthatóbb a kormányzás.
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