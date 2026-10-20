Sosem látott pedagógushiány: egyre több képesítés nélküli tanár állhat munkába

A lehetőségek azonban nem korlátlanok. A PDSZ hangsúlyozta, hogy például egy matematikából szerzett alapszakos diploma önmagában még nem jogosít fel általános iskolai matematikatanári állás betöltésére.

Asszisztensek a katedrán

A szakszervezet szerint a gyakorlatban még a jogszabályi kivételeknél is messzebbre mennek egyes intézmények.

Előfordul ugyanis, hogy a pedagógiai asszisztenseket nem csupán gyermekfelügyeletre vagy a tanárok munkájának segítésére osztják be, hanem önálló tanórák megtartására is.

Ez azonban a PDSZ szerint szabálytalan. A pedagógiai asszisztensek megfelelő alapképzettség és igazgatói jóváhagyás mellett tarthatnak például szakköröket, fejlesztő- vagy tehetséggondozó foglalkozásokat, szaktanári órák megtartására viszont nem jogosultak.

A helyzet jól érzékelteti, milyen kényszermegoldásokhoz folyamodhatnak az iskolák, amikor nem sikerül megfelelő végzettségű pedagógust találniuk.

A nyugdíjasoké a jövő?

A Pénzcentrumnak nyilatkozó PDSZ szerint a tanárhiány kezelésében továbbra is meghatározó szerep jut a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásának. Ők óraadóként heti legfeljebb 14 órában is taníthatnak, ám a szakszervezet szerint a megbízási díjak alacsonyak, és a foglalkoztatás ezen formájához nem kapcsolódnak a munkaviszonyban megszokott juttatások.

A PDSZ arról is beszámolt, hogy egyes intézmények a nyugdíjas pedagógusokat csak határozott időre szerződtetik, hogy a nyári szünet idejére megszüntethessék a jogviszonyukat, és ne kelljen bért fizetniük. A szervezet szerint ez jogellenes lehet, ha az érintett valójában egy betöltetlen álláshelyre kerül.

Hiába várják a változást

A PDSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy a pedagógushiány tartós enyhítéséhez nem elegendő a bérek emelése: csökkenteni kellene a tanárok munkaterhelését, rendezni a túlórák díjazását, és több segítő szakembert kellene alkalmazni.

A szakszervezet a kötelező tanítási óraszámot hosszabb távon heti húsz óra körül határozná meg, de átmenetileg a korábbi 22 órás keret visszaállítását is elfogadhatónak tartaná. Kifogásolják azt is, hogy a jelenlegi szabályok alapján egy tanévben akár hatvan óra díjazás nélküli helyettesítés is előírható.

A Tisza-kormány hivatalba lépése után azonban a szakszervezet egyelőre nem látja, mikor következhetnek be az érdemi változások. A PDSZ szerint a kabinet a szűkös költségvetési mozgástérre hivatkozik, a meghirdetett egyeztetéseket és vállalásokat pedig mindaddig elégtelennek tartják, amíg nem követik őket konkrét jogszabály-módosítások.