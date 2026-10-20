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Sosem látott pedagógushiány: egyre több képesítés nélküli tanár állhat munkába

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Mások mellett edzőkkel, művészekkel, egyetemi hallgatókkal és nyugdíjasokkal enyhítenék az egyre brutálisabb tanárhiányt az iskolák. Ráadásul a PDSZ szerint olyan is előfordul, hogy pedagógiai asszisztensekkel tartatnak meg tanórákat, holott erre nem is lennének jogosultak.

Kárpáti András
2026. 10. 20. 11:50
Fotó: Székelyhidi Balázs

A lehetőségek azonban nem korlátlanok. A PDSZ hangsúlyozta, hogy például egy matematikából szerzett alapszakos diploma önmagában még nem jogosít fel általános iskolai matematikatanári állás betöltésére.

Asszisztensek a katedrán

A szakszervezet szerint a gyakorlatban még a jogszabályi kivételeknél is messzebbre mennek egyes intézmények. 

Előfordul ugyanis, hogy a pedagógiai asszisztenseket nem csupán gyermekfelügyeletre vagy a tanárok munkájának segítésére osztják be, hanem önálló tanórák megtartására is.

Ez azonban a PDSZ szerint szabálytalan. A pedagógiai asszisztensek megfelelő alapképzettség és igazgatói jóváhagyás mellett tarthatnak például szakköröket, fejlesztő- vagy tehetséggondozó foglalkozásokat, szaktanári órák megtartására viszont nem jogosultak.

A helyzet jól érzékelteti, milyen kényszermegoldásokhoz folyamodhatnak az iskolák, amikor nem sikerül megfelelő végzettségű pedagógust találniuk.

A nyugdíjasoké a jövő?

A Pénzcentrumnak nyilatkozó PDSZ szerint a tanárhiány kezelésében továbbra is meghatározó szerep jut a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásának. Ők óraadóként heti legfeljebb 14 órában is taníthatnak, ám a szakszervezet szerint a megbízási díjak alacsonyak, és a foglalkoztatás ezen formájához nem kapcsolódnak a munkaviszonyban megszokott juttatások.

A PDSZ arról is beszámolt, hogy egyes intézmények a nyugdíjas pedagógusokat csak határozott időre szerződtetik, hogy a nyári szünet idejére megszüntethessék a jogviszonyukat, és ne kelljen bért fizetniük. A szervezet szerint ez jogellenes lehet, ha az érintett valójában egy betöltetlen álláshelyre kerül.

Hiába várják a változást

A PDSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy a pedagógushiány tartós enyhítéséhez nem elegendő a bérek emelése: csökkenteni kellene a tanárok munkaterhelését, rendezni a túlórák díjazását, és több segítő szakembert kellene alkalmazni.

A szakszervezet a kötelező tanítási óraszámot hosszabb távon heti húsz óra körül határozná meg, de átmenetileg a korábbi 22 órás keret visszaállítását is elfogadhatónak tartaná. Kifogásolják azt is, hogy a jelenlegi szabályok alapján egy tanévben akár hatvan óra díjazás nélküli helyettesítés is előírható.

A Tisza-kormány hivatalba lépése után azonban a szakszervezet egyelőre nem látja, mikor következhetnek be az érdemi változások. A PDSZ szerint a kabinet a szűkös költségvetési mozgástérre hivatkozik, a meghirdetett egyeztetéseket és vállalásokat pedig mindaddig elégtelennek tartják, amíg nem követik őket konkrét jogszabály-módosítások.

A Pénzcentrumnak nyilatkozó iskolaigazgató tapasztalatai is jelzik, hogy a pedagógushiány továbbra is mindennapos szervezési feladatot jelent. Intézményében két nyugdíjas tanárt foglalkoztatnak újra, óraadókat alkalmaznak, és egykori diákjaikat is igyekeznek visszacsábítani a tantestületbe. A legnehezebben matematikából, fizikából és kémiából találnak megfelelő szakembereket.

A szakszervezet szerint tehát a pedagógusdiploma nélkül tanítók alkalmazása legfeljebb átmeneti segítséget jelenthet. A kérdés továbbra is az, hogy a kormány mikor és milyen intézkedésekkel képes olyan feltételeket teremteni, amelyek mellett az iskolák nem szorulnak rá ezekre a kényszermegoldásokra.

Mit lépnek Lannert Juditék?

A pedagógushiány kapcsán lapunk megkereste a Lannert Judit vezette Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot is. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan értékeli a tárca a jelenlegi helyzetet, hányan jelentkeztek az idén tanárképzésre, és az utánpótlás várható alakulása alapján elegendő szakképzett pedagógus állhat-e munkába a következő években. 

Megkérdeztük azt is, milyen konkrét intézkedésekkel kívánják orvosolni a problémát, illetve mikorra számítanak érdemi javulásra. Külön kitértünk arra, hogy szakmailag elfogadhatónak tartják-e a pedagógusdiploma nélküli szakemberek alkalmazását, valamint mit kívánnak tenni azokban az esetekben, amikor a szakszervezeti beszámolók szerint a megfelelő képesítéssel nem rendelkező pedagógiai asszisztensekkel tartatnak önálló tanórákat. 

Amennyiben kapunk választ a tárcától, ismertetjük.

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