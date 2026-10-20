Ellepték Zuglót a patkányok, az Ilka utcában is tarthatatlan a helyzet

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A XIV. kerületben egyesek már a saját otthonukban sem érzik magukat biztonságban a nagy testű rágcsálók miatt. A fővárosi patkányirtás Karácsony Gergelyék felelőssége, Zuglóban azonban nem először okoz gondot a helyzet.

Kárpáti András
2026. 10. 20. 15:15
Forrás: Képernyőfotó/Youtube

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A korábbi tapasztalatok alapján különösen érdekes kérdés, hogy a mostani helyzetben elegendőnek bizonyul-e a Budapesti Közművek által végzett irtás, vagy Zuglónak saját kezébe kell vennie az ügyet.

Más kerületek már az utóbbi megoldást választották. Újbuda önkormányzata például arról számolt be, hogy a megszaporodó lakossági bejelentések miatt külön szerződést kötött a Bábolna Bióval, hogy kiegészítse a fővárosi patkánymentesítést.

A zuglói lakók számára azonban aligha az a legfontosabb, melyik önkormányzat vagy szolgáltató illetékes. Ők mindenekelőtt azt szeretnék, hogy ne kelljen naponta patkányürüléket takarítaniuk, és ismét nyugodtan kinyithassák az ablakukat.

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