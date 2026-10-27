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Emeletes távolsági buszokat ígér Vitézy Dávid

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Már a következő évek nagyszabású vonatpótlásaira készül a Tisza-kormány: Vitézy Dávid közlekedési miniszter 105 emeletes távolsági és 250 csuklós busz beszerzését jelentette be. Az új járművek nemcsak az elöregedett Volán-flottát frissítenék, hanem a tervezett vasútfejlesztések miatt kieső InterCity-járatokat is helyettesítenék. A tárcavezető ígéretei alapján az utasoknak hosszabb időre fel kell készülniük arra, hogy vonat helyett autóbusszal kell utazniuk.

Kárpáti András
2026. 10. 27. 9:06
Emeletes távolsági buszokat ígér Vitézy Dávid
Vitézy Dávid szerint számos vonalon bsuzok fogják pótolni a vonatokat. Fotó: Mirkó István

Vitézy közlése szerint a Tisza-kormány hivatalba lépése óta elindított beszerzésekkel együtt több mint ötszáz új autóbusszal újítanák meg a Volán járműparkját.

A miniszteri bejelentés ugyanakkor egyelőre beszerzési tervekről és induló közbeszerzésekről szól, nem pedig már forgalomba állított járművekről. Így egyelőre nem tudni, mikor érkeznek meg az új buszok, és sikerül-e a vasútfejlesztések megkezdéséig megfelelő pótlókapacitást biztosítani.

Tíz év alatt valósítaná meg a Baross Gábor-tervet Vitézy Dávid

A tiszás minisztérium vasúti beruházásainak sikerével kapcsolatban ugyanakkor már korábban is komoly kétségek merültek fel. A Magyar Péter és Vitézy Dávid által júliusban bemutatott, tíz évre szóló Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv 3550 milliárd forintból valósulna meg, jelentős részben uniós támogatásokra, hitelekre és későbbi forrásokra támaszkodva. A nagyszabású program azonban már a meghirdetésekor bírálatokat váltott ki.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint a program jelentős része valójában korábban kidolgozott beruházások újracsomagolása. A szervezet kifogásolta a finanszírozás elégtelenségét is, és kétségbe vonta, hogy a beígért fejlesztések a meghirdetett ütemben megvalósíthatók. A VEKE arra is felhívta a figyelmet, hogy a tíz évre tervezett összeg éves átlagban mindössze 350 milliárd forint körüli ráfordítást jelent.

Nem csupán a finanszírozás körül vannak azonban kérdőjelek. A Világgazdaság augusztusi elemzése szerint a meghirdetett vasúti beruházások többsége 2030 előtt el sem kezdődhet, egyes fejlesztések befejezése pedig akár a század közepénél is későbbre csúszhat. Az iho.hu közlekedési szakportál eközben arra mutatott rá, hogy a Baross Gábor-tervből hiányzik a megújított vasúti infrastruktúra hosszú távú fenntartásának megfelelően kidolgozott rendszere.

Eközben Vitézy a múlt héten már arról beszélt, hogy a fejlesztések 2027-ben elindulhatnak, miután a jövő évi költségvetés biztosítja az uniós beruházásokhoz szükséges hazai önrészt.

A Tisza-kormány tehát egyelőre egy olyan vasúti megújulást ígér, amelynek számos eleme még a tervezőasztalon van, miközben a kivitelezéssel járó közlekedési korlátozásokra már most készülnek. Az emeletes buszok beszerzése ugyan javíthatja a vonatpótlás körülményeit, de attól még a közút nem válik vasúttá. A következő évek nagy kérdése így nemcsak az lesz, hogy mikorra készülnek el Vitézy nagyszabású beruházásai, hanem az is, hogy addig mekkora kényelmetlenséget kell elviselniük az utasoknak.

 

Magyar Pétervolánvitézy dávidvekebaross gábor -vonatSzóljon hozzá!

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