Emeletes távolsági buszokat ígér Vitézy Dávid

Vitézy közlése szerint a Tisza-kormány hivatalba lépése óta elindított beszerzésekkel együtt több mint ötszáz új autóbusszal újítanák meg a Volán járműparkját.

A miniszteri bejelentés ugyanakkor egyelőre beszerzési tervekről és induló közbeszerzésekről szól, nem pedig már forgalomba állított járművekről. Így egyelőre nem tudni, mikor érkeznek meg az új buszok, és sikerül-e a vasútfejlesztések megkezdéséig megfelelő pótlókapacitást biztosítani.

Tíz év alatt valósítaná meg a Baross Gábor-tervet Vitézy Dávid

A tiszás minisztérium vasúti beruházásainak sikerével kapcsolatban ugyanakkor már korábban is komoly kétségek merültek fel. A Magyar Péter és Vitézy Dávid által júliusban bemutatott, tíz évre szóló Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv 3550 milliárd forintból valósulna meg, jelentős részben uniós támogatásokra, hitelekre és későbbi forrásokra támaszkodva. A nagyszabású program azonban már a meghirdetésekor bírálatokat váltott ki.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint a program jelentős része valójában korábban kidolgozott beruházások újracsomagolása. A szervezet kifogásolta a finanszírozás elégtelenségét is, és kétségbe vonta, hogy a beígért fejlesztések a meghirdetett ütemben megvalósíthatók. A VEKE arra is felhívta a figyelmet, hogy a tíz évre tervezett összeg éves átlagban mindössze 350 milliárd forint körüli ráfordítást jelent.

Nem csupán a finanszírozás körül vannak azonban kérdőjelek. A Világgazdaság augusztusi elemzése szerint a meghirdetett vasúti beruházások többsége 2030 előtt el sem kezdődhet, egyes fejlesztések befejezése pedig akár a század közepénél is későbbre csúszhat. Az iho.hu közlekedési szakportál eközben arra mutatott rá, hogy a Baross Gábor-tervből hiányzik a megújított vasúti infrastruktúra hosszú távú fenntartásának megfelelően kidolgozott rendszere.