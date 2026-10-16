Ezekről döntött a Fidesz és a KDNP a kihelyezett frakcióülésen + videó

Rétvári arra is felhívta a figyelmet, hogy a jogszabály elfogadásával megszűntek azok a korlátok, amelyek eddig megakadályozták, hogy külső szervezetek a homoszexualitással és a nemváltoztatással kapcsolatos foglalkozásokat tartsanak az iskolákban.

Felháborító, hogy a Tisza-kormány szembefordít gyereket és szülőt

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az iskolákban a családok értékrendjével ellentétes nevelésre is lehetőség nyílhat a szülők tudta nélkül. A politikus úgy vélte, hogy a módosításokkal a kormányfő az európai LMBTQ-szervezetek elismerését vívta ki. – Magyar Péter a gendervilág hőse lett – fogalmazott Rétvári, hozzátéve: a jogszabály azokat a korábbi rendelkezéseket is eltörölte, amelyek például nemváltoztatás iskolai megjelenését korlátozták. Amint a politikus emlékeztetett: a törvény elfogadása után már másnap megjelent egy korábban Soros György által támogatott szervezet az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak környezetében. A szülők pedig feltehetően nem is tudtak a második, harmadik és negyedik osztályos gyerekeket érintő programról.

A KDNP ezért jogi segítséget ajánl azoknak a családoknak, amelyek kifogásolják az ilyen foglalkozásokat. Rétvári bejelentette, hogy megvizsgálják: az Alaptörvény családvédelmi rendelkezéseire hivatkozva milyen jogi lehetőségek állnak rendelkezésre az új szabályozással szemben.

Közel kétszázezer dolgozó béremelését kérik számon

A KDNP frakcióvezetője ugyancsak szóvá tette a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak, valamint az iskolai nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottaknak ígért béremelés elmaradását. Felidézte, hogy a Tisza Párt a kormányalakítást követően azonnali, 25 százalékos béremelést helyezett kilátásba az érintetteknek. A határidőt azonban előbb nyár végére, majd október 15-re módosították, ám a bérrendezés addig sem valósult meg.