Ezt jelentené a magyarországi belpolitikában Orbán Viktor ENSZ-főtitkárrá jelölése

Az elemző ebből azt a következtetést vonta le, hogy csalódhatnának Magyar Péter azon támogatói, akik a volt miniszterelnök bebörtönzését várják. A bejegyzés zárásában Deák azt valószínűsítette, hogy Magyar Péter éppen ezzel támadná politikai ellenfelét, ha napirendre kerülne a kinevezés. „Egy magyar ENSZ-főtitkár megválasztása történelmi diplomáciai esemény volna Magyarország számára” – zárta bejegyzését.

Török Gábor: Új játszma kezdődne Orbán Viktor főtitkári jelölésével

Török Gábor is arról posztolt a közösségi oldalán, hogy a magyar politika szempontjából a jelölés felmerüléséről szóló hír talán még fontosabb, mint a szerbiai parlamenti választás, vagy a brazil elnökválasztás.

A politikai elemző szerint bár egyelőre nem hivatalos jelölésről, hanem több forrás által megerősített diplomáciai kezdeményezésről van szó, érdemes azért átgondolnunk, hogy mit jelentene ez a magyar politikában.

– Hogyan hatna a Fidesz és általában a magyar jobboldal helyzetére, Orbán Viktor hazai politikai szerepére, a Tisza-kormány politikai stratégiájára és kommunikációjára, az elszámoltatás folyamatára és végső soron a választók gondolkodására? – teszi fel a kérdéseket Török Gábor.

Azt írta, a részletes válaszokkal érdemes megvárni a hír megerősítését, de az ezen a pontos is biztosnak látszik, hogy a magyar politika váratlan és erős fordulata lenne egy ilyen döntés.