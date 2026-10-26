Ezt jelentené a magyarországi belpolitikában Orbán Viktor ENSZ-főtitkárrá jelölése

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Alapjaiban alakíthatná át a magyar belpolitikát, ha Orbán Viktor kerülne az ENSZ élére – írta Deák Dániel. Magyar Péter elveszíthetné kommunikációja egyik legfontosabb mozgósító elemét, miközben a jobboldalon egy új vezető megjelenése teremthetne új helyzetet.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 26. 9:15

Az elemző ebből azt a következtetést vonta le, hogy csalódhatnának Magyar Péter azon támogatói, akik a volt miniszterelnök bebörtönzését várják. A bejegyzés zárásában Deák azt valószínűsítette, hogy Magyar Péter éppen ezzel támadná politikai ellenfelét, ha napirendre kerülne a kinevezés. „Egy magyar ENSZ-főtitkár megválasztása történelmi diplomáciai esemény volna Magyarország számára” – zárta bejegyzését.

Török Gábor: Új játszma kezdődne Orbán Viktor főtitkári jelölésével

Török Gábor is arról posztolt a közösségi oldalán, hogy a magyar politika szempontjából a jelölés felmerüléséről szóló hír talán még fontosabb, mint a szerbiai parlamenti választás, vagy a brazil elnökválasztás. 

A politikai elemző szerint bár egyelőre nem hivatalos jelölésről, hanem több forrás által megerősített diplomáciai kezdeményezésről van szó, érdemes azért átgondolnunk, hogy mit jelentene ez a magyar politikában. 

– Hogyan hatna a Fidesz és általában a magyar jobboldal helyzetére, Orbán Viktor hazai politikai szerepére, a Tisza-kormány politikai stratégiájára és kommunikációjára, az elszámoltatás folyamatára és végső soron a választók gondolkodására? – teszi fel a kérdéseket Török Gábor. 

Azt írta, a részletes válaszokkal érdemes megvárni a hír megerősítését, de az ezen a pontos is biztosnak látszik, hogy a magyar politika váratlan és erős fordulata lenne egy ilyen döntés. 

– Ha nem is game-changer, de egyértelműen új játszma lehetne – vetítette előre. 

orbán viktordeák dánielenszfideszMagyar PéterSzóljon hozzá!

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