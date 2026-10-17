Felháborodtak a rendőrök a tiszás belügyminiszter legújabb felesleges bejelentése után

Hasonló véleményen volt Gergő is, aki szerint „Ezekkel, még nem kapunk kenyeret! Ezek semmit nem érnek, csak porhintés”. Anna szintén szarkasztikusan reagált: „Nagy segítség ez minden kisrendőr családjának!”.

Attila pedig a korábbi, sokat bírált születésnapi szabadságnapra utalva jegyezte meg: „Ezzel aztán brutál nagyot léptünk előre. Kb mint a szülinapi szabadnappal...”

A Zsaruellátó Facebook-oldalán a Pósfai bejelentéséről közzétett bejegyzés alatt még koncentráltabban jelentek meg az elégedetlen hozzászólások, amelyek jelentős részét rendvédelmisek jegyezhették. Többen azt kifogásolták, hogy a kormány a rendfokozatok ügyével foglalkozik, miközben az állomány jelentős része érdemi béremelésre vár.

Krisztián például így fogalmazott: „Egy újabb semmitérő intézkedés. Ezzel meg is állították a leszerelési hullámot”. A mondatot nevető emojikkal kísérte, jelezve, hogy a bejelentést korántsem tekinti valódi állománymegtartó intézkedésnek.

„A matéria érdekel főnök, arról kellene már beszélni!”

A hozzászólásokból világosan kirajzolódik, hogy sokan elsősorban a fizetésük és az előmeneteli lehetőségeik miatt elégedetlenek.

„Köszönjük, csak nem erre vár az állomány! Pont lesz*rom, hogy címzetes vagyok vagy nem. A matéria érdekel főnök, arról kellene már beszélni!” – szólt egy indulatos megjegyezés.

Szilvia egy konkrét bérkülönbségre hívta fel a figyelmet: „És a riaszosok megbecsülése is eljön majd? Főleg azoké, akik már régóta dolgoznak? 25 év után 380 bruttó, kontra most jött ember 420 bruttó, ugyan abban a beosztásban”. A hozzászóló állítása szerint egy negyedszázada szolgáló dolgozó kevesebbet kereshet, mint egy újonnan érkező kollégája. A megadott összegek egyedi beszámolóból származnak, nem ellenőrzött béradatok.