Felháborodtak a rendőrök a tiszás belügyminiszter legújabb felesleges bejelentése után

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Ellepték a felháborodott hozzászólások Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-oldalát, miután bejelentette a rendőrségi rendfokozatokra vonatkozó szabályok módosítását. A tárcavezető a szolgálati évek és a szakmai tapasztalat megbecsüléséről írt, a kommentelők jelentős része azonban fizetésemelést, kiszámítható előmenetelt és a szolgálati nyugdíj rendezését sürgette. A rendőri közösségben népszerű Zsaruellátó oldalán sem várta lelkesedés a belügyminisztert.

Kárpáti András
2026. 10. 17. 19:57
A kommentelők nem értékelték Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentését. Fotó: Hatlaczki Balázs

Hasonló véleményen volt Gergő is, aki szerint „Ezekkel, még nem kapunk kenyeret! Ezek semmit nem érnek, csak porhintés”. Anna szintén szarkasztikusan reagált: „Nagy segítség ez minden kisrendőr családjának!”.

 

Attila pedig a korábbi, sokat bírált születésnapi szabadságnapra utalva jegyezte meg: „Ezzel aztán brutál nagyot léptünk előre. Kb mint a szülinapi szabadnappal...”

 

A Zsaruellátó Facebook-oldalán a Pósfai bejelentéséről közzétett bejegyzés alatt még koncentráltabban jelentek meg az elégedetlen hozzászólások, amelyek jelentős részét rendvédelmisek jegyezhették. Többen azt kifogásolták, hogy a kormány a rendfokozatok ügyével foglalkozik, miközben az állomány jelentős része érdemi béremelésre vár.

 

Krisztián például így fogalmazott: „Egy újabb semmitérő intézkedés. Ezzel meg is állították a leszerelési hullámot”. A mondatot nevető emojikkal kísérte, jelezve, hogy a bejelentést korántsem tekinti valódi állománymegtartó intézkedésnek.

 

 

 

 

 

„A matéria érdekel főnök, arról kellene már beszélni!”

A hozzászólásokból világosan kirajzolódik, hogy sokan elsősorban a fizetésük és az előmeneteli lehetőségeik miatt elégedetlenek.

 

„Köszönjük, csak nem erre vár az állomány! Pont lesz*rom, hogy címzetes vagyok vagy nem. A matéria érdekel főnök, arról kellene már beszélni!” – szólt egy indulatos megjegyezés.

 

Szilvia egy konkrét bérkülönbségre hívta fel a figyelmet: „És a riaszosok megbecsülése is eljön majd? Főleg azoké, akik már régóta dolgoznak? 25 év után 380 bruttó, kontra most jött ember 420 bruttó, ugyan abban a beosztásban”. A hozzászóló állítása szerint egy negyedszázada szolgáló dolgozó kevesebbet kereshet, mint egy újonnan érkező kollégája. A megadott összegek egyedi beszámolóból származnak, nem ellenőrzött béradatok.

Károly szintén a megélhetési problémákat emelte ki: „Ismét egy állománymegtartó intézkedés! Köszönjük! Végre várnánk valami olyat is, ami a családok tényleges megélhetését segíti”. 

 

Az előmeneteli rendszer visszásságait is felhánytorgatták

A rendfokozatokkal kapcsolatos bejelentés különösen érzékenyen érintette azokat, akik szerint a jelenlegi előmeneteli rendszer nem a szolgálati időt és a szakmai tapasztalatot jutalmazza.

Tibor úgy fogalmazott: „A rendfokozat már rég nem a tudást eltöltött időt mutatja hanem a beosztást. Ezért lett valaki 3-5 év alatt, míg valaki 20-25 év alatt érte ezt el”. 

 

Ákos ugyancsak az előléptetések rendszerét bírálta. Szerinte előfordulhat, hogy egy tiszthelyettes hosszú éveken át ugyanabban a rendfokozatban marad, miközben mások jóval rövidebb szolgálati idő után magasabb rendfokozatba kerülnek.

 

Péter a rendszer lassúságát tette szóvá: „Ja. Közben 15 év egy rendfokozat kihordási ideje. Amit persze nem kapsz meg rögtön, mert rendfokozati vizsgát kell tenni”. Egy másik hozzászóló, István pedig saját példáján keresztül kérdezett rá a változtatás gyakorlati következményeire. Mint írta, korábban szolgálatparancsnokként törzszászlósi rendfokozata volt, később azonban nyomozói beosztásba került, és zászlósként szolgált tovább. Arra volt kíváncsi, hogy az új szabályozás alapján visszakaphatja-e korábbi rendfokozatát.

 

A szolgálati nyugdíjat is visszakövetelik

A hozzászólásokban rendre visszatért a szolgálati nyugdíj kérdése is, amelyet sokan a rendvédelmi dolgozók megbecsülésének egyik legfontosabb feltételeként emlegettek. Gábor szerint a bejelentés a valódi problémákhoz képest elenyésző jelentőségű: „Ez egy olyan icipici lépés a sok között mint, a pulykapénzhez képest a karácsonyi szaloncukor osztogatás. Nagyobb dolgokra vár az állomány nagy része. Főleg azok akiknél már kész a leszerelési kérelem”.

A rendfokozatok rendezését egyébként általában véve nem utasítják el önmagában, de szerintük a kormány olyan kérdéssel foglalkozik, amely eltörpül a rendőrség létszámgondjai, a bérek és az állomány megtartásának nehézségei mellett. Noha a belügyminiszter állítólag a szakmai megbecsülés jegyében jelentett be változtatást, a dolgozók mást várnak a kormánytól.

zsaruellátópósfai gáborbelügyminiszter

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