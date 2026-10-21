A Magyar Nemzetnek nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő források ugyancsak megkérdőjelezték Bangó személyes hitelességét. Beszámolóik szerint a csecsemőkora óta intézetben nevelkedő, súlyos traumákat átélt fiatalember gyakran tanúsított megtévesztő viselkedést.
Fordulat a Szőlő utcai ügyben: megszüntették a Bangó Sándor állításai alapján indult szexuális bűncselekmények miatti eljárást
Jelentős fordulat történt a Szőlő utcai botrányban: az ügyészség megszüntette a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál ellen a Bangó Sándor sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és gyermekprostitúció kihasználásának gyanúja miatt indult eljárást. A hatóság arra jutott, hogy a vizsgált cselekmény nem bűncselekmény. A döntés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Bangó a Szőlő utcai botrány egyik legismertebb szereplőjévé vált, tavasszal pedig az úgynevezett Zsolti bácsi-ügyben is súlyos állításokkal állt elő. A volt javítóintézeti fogvatartott szavahihetőségével kapcsolatban már korábban is kérdések merültek fel.
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