Békejobb az óbaloldalnak: Forsthoffer Ágnes 18 millióval ajándékozta meg Jakab Pétert és Tordai Bencét
Még öt évvel ezelőtt büntette több millió forintra Kövér László akkori házelnök Tordai Bencét és Jakab Péter. Forsthoffer Ágnes tiszás házelnök most arról számolt be, hogy elengedték a két óbaloldali politikus büntetését, és visszautalnak nekik összesen 18 millió forintot.
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