Előrehozott önkormányzati választás: megszólalt a tiszás miniszter
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter egy interjúban azt állította, hogy sem a kormányban, sem a frakcióban nem merült fel, hogy előrehozzák az önkormányzati választás időpontját. Tanács egyéni orzsággyűlési képviselő is az I. kerületben, a helyi újság kérdezte őt több témában.
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