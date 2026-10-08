Rejtélyes facebookosok Magyar Péter körül, helyesbítést kért a Miniszterelnökség

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Egymásnak ellentmondó válaszokat adott a Miniszterelnökség arra a közérdekű adatigénylésre, amely Magyar Péter miniszterelnök közösségimédia-kommunikációjának költségeire és az azt végző munkatársak számára vonatkozott. A tárca előbb több mint húsz, közösségi médiával és videókészítéssel foglalkozó munkatársról és havi 21,8 millió forintos bérköltségről írt, később azonban helyesbítésben már mindössze négy miniszterelnökségi munkatársról és összesen 3,9 millió forintos havi illetményről adtak számot.

Gábor Márton
2026. 10. 08. 9:07
Fotó: Polyák Attila

Vagyis a korábbi válaszban szereplő 21 fő helyett négy emberről van szó, a megjelölt havi bérköltség pedig 21,845 millió forintról 3,9 millióra változott.

A helyesbítésben a Miniszterelnökség elnézést kért a téves közlés miatt. 

A két adat között ráadásul nem egyszerű adminisztratív eltérésről van szó: több mint ötszörös különbség van a megjelölt munkatársi létszámban, a havi bérköltség pedig csaknem hatszorosára változott a korábbi válaszban szereplő összeghez képest.

Forrás: Magyar Nemzet

Mindez azért is figyelemre méltó, mert a közérdekű adatigénylés nem azt kérdezte, hogy általánosságban hány videókészítéssel vagy közösségimédia-tartalmakkal foglalkozó munkatárs dolgozik a Miniszterelnökségen, hanem kifejezetten Magyar Péter miniszterelnök közösségimédia-kommunikációjának működtetésére vonatkozó adatokat kért. Az adatigénylés külön kitért a közösségi oldalak kezelésére, tartalomgyártásra, kommunikációs tanácsadásra, kampányokra, hirdetésekre és videógyártásra is. 

A történtek alapján így több kérdés is felmerül. Ha a Miniszterelnökség valóban négy munkatársat jelöl meg Magyar Péter közösségimédia-tartalmaiért és videóiért felelősként, akkor mi alapján közölt korábban huszonegy, ugyanezen területen dolgozó munkatársat? És ha az előző adat nem Magyar Péter közösségi oldalainak üzemeltetésére vonatkozott, miért erre az adatigénylésre adott válaszban szerepelt?

A lényeg mindenesetre az, hogy a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségnek még egy közérdekű adatigénylés meghosszabbított teljesítési határideje alatt sem sikerült elsőre egyértelmű választ adnia arra, hány ember dolgozik a miniszterelnök közösségi médiáján. A végül megküldött helyesbítés szerint négyen, miközben a korábbi hivatalos válasz még huszonegy munkatársról szólt.

Borítókép: Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

miniszterelnökruff bálintminiszterelnökségMagyar Péter

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