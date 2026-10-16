Soron kívül beidézi Fürcht Pált a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság
Soron kívül idézi be Fürcht Pál volt főügyészt az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltárni hivatott vizsgálóbizottsága. Toroczkai László bizottsági elnök szerint a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője érdemi információkkal szolgálhat.
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