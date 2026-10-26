A börtönben karácsonyozhat Hankó Balázs, újabb hónapokat kérnek rá
Az ügyészség hivatalosan indítványozta Hankó Balázs volt miniszter letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítását. A fideszes politikust október elején az NKA-ügy miatt vették őrizetbe és tartóztatták le.
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