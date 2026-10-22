Karácsonyig börtönben marad Bús Balázs
Karácsonyig meghosszabbította az NKA-ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsított Bús Balázs letartóztatását a bíróság. Az ügyben nemcsak Bús, hanem többek között Hankó Balázs volt kulturális miniszter is le van tartóztatva. Bús és Hankó is ártatlannak vallják magukat.
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