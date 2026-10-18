Havasi Bertalan lecsapta Magyar Péter feldobott labdáját
A Fidesz sajtófőnöke szerint a miniszterelnök bűncselekményt követett el az azonnali feljelentés elmulasztásával, már ha komolyan gondolja azt, amiről posztolt ma délelőtt. Havasi Bertalan szerint azonban Magyar Péter valószínűleg szimplán csak hülyeségeket beszél, és fogalma sincs semmiről.
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