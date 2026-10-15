Íme az NKA kulturális korszakváltása: milliós támogatások a Tisza-közeli egyesületeknek
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) augusztusi pályázati döntései alapján több Tisza Párthoz köthető egyesület és színház is kapott támogatást, amelyek közül az Apolló Kulturális Egyesület, a Jurányi Házhoz kapcsolódó szereplők és a Spinoza Színház támogatásait vizsgálta a Tűzfalcsoport.
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