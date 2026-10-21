Juhász Hajnalkát ezúttal Magyar Péter sógora szólította fel lemondása
Létszám- és forráshiányról beszéltek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek a terület rendszerszintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság előtt szerdán. Az ülésen Melléthei-Barna Márton (Tisza Párt) felszólította fel a KDNP-s Juhász Hajnalkát, hogy mondjon le bizottsági tagságáról a bicskei gyermekotthonnal kapcsolatban tett korábbi kijelentése miatt. Korábban Magyar Péter, Melléthei-Barna Márton sógora megüzente Juhász Hajnalkának, hogy nem jár neki tisztelet.
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