Közvetlen közelről lőtték fejbe a fiatal édesapát, tíz éve történt a bőnyi rendőrgyilkosság

Győrkös szerint baráti tűz ölte meg a rendőrt

A gyilkosság legvitatottabb kérdése az volt, hogy pontosan melyik fegyverből származott a Pálvölgyi Péter halálát okozó lövedék. Győrkös István következetesen tagadta, hogy ő ölte volna meg a rendőrt. Állítása szerint éppen le akarta tenni a gépkarabélyát, amikor a rendőrök tüzet nyitottak rá. A lövésektől elveszítette az eszméletét, fegyvere pedig ekkor sült el, de nem talált el senkit.

A védelem később ennél is tovább ment: azt állította, hogy Pálvölgyi Pétert valójában valamelyik rendőrtársa találhatta el. A baráti tűz lehetőségét a tárgyalások során több szempontból igyekeztek alátámasztani. A bíróság azonban nem fogadta el ezt az érvelést. A fegyverszakértői és orvosszakértői vélemények alapján arra jutott, hogy a halálos lövedék Győrkös AMD–65 típusú gépkarabélyából származott.

A szakértők megállapításai szerint a végzetes lövés egy méternél kisebb távolságból érte az őrnagyot, miközben a többi rendőr ennél lényegesen távolabb tartózkodott tőle. A bíróság így bizonyítottnak találta, hogy a rendőr halálát Győrkös fegyvere okozta. A védelem által felvetett baráti tűz lehetőségét a rendelkezésre álló bizonyítékok nem támasztották alá.

Életfogytiglani fegyházbüntetés lett a vége

A büntetőeljárás során Győrkös István mindvégig ártatlannak vallotta magát. A Szombathelyi Törvényszék 2019. június 21-én első fokon emberölés és lőfegyverrel visszaélés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Az ítélet ekkor még nem volt jogerős.

A Győri Ítélőtábla 2019. december 11-én másodfokon helybenhagyta az életfogytiglani fegyházbüntetést, így az ítélet jogerőre emelkedett. Győrkös legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra.

Győrkös 2024-ben az Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordult. Beadványában a fogvatartási körülményeket és a tisztességes eljáráshoz való jogának állítólagos sérelmét kifogásolta. Védője ekkor is arról beszélt, hogy továbbra is bíznak az ügy újratárgyalásának lehetőségében.