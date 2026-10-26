Közvetlen közelről lőtték fejbe a fiatal édesapát, tíz éve történt a bőnyi rendőrgyilkosság

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tíz évvel ezelőtt egy házkutatás végződött tragédiával a Győr-Moson-Sopron vármegyei Bőnyben: egy szélsőséges szervezet vezetőjének házánál halálos lövés érte Pálvölgyi Péter rendőr őrnagyot. Győrkös Istvánt jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, ám a férfi mindvégig tagadta, hogy ő ölte volna meg a rendőrt.

Pámer Dávid
2026. 10. 26. 17:16
Közvetlen közelről lőtték fejbe a fiatal édesapát, tíz éve történt a bőnyi rendőrgyilkosság

Győrkös szerint baráti tűz ölte meg a rendőrt

A gyilkosság legvitatottabb kérdése az volt, hogy pontosan melyik fegyverből származott a Pálvölgyi Péter halálát okozó lövedék. Győrkös István következetesen tagadta, hogy ő ölte volna meg a rendőrt. Állítása szerint éppen le akarta tenni a gépkarabélyát, amikor a rendőrök tüzet nyitottak rá. A lövésektől elveszítette az eszméletét, fegyvere pedig ekkor sült el, de nem talált el senkit.

A védelem később ennél is tovább ment: azt állította, hogy Pálvölgyi Pétert valójában valamelyik rendőrtársa találhatta el. A baráti tűz lehetőségét a tárgyalások során több szempontból igyekeztek alátámasztani. A bíróság azonban nem fogadta el ezt az érvelést. A fegyverszakértői és orvosszakértői vélemények alapján arra jutott, hogy a halálos lövedék Győrkös AMD–65 típusú gépkarabélyából származott.

 A szakértők megállapításai szerint a végzetes lövés egy méternél kisebb távolságból érte az őrnagyot, miközben a többi rendőr ennél lényegesen távolabb tartózkodott tőle. A bíróság így bizonyítottnak találta, hogy a rendőr halálát Győrkös fegyvere okozta. A védelem által felvetett baráti tűz lehetőségét a rendelkezésre álló bizonyítékok nem támasztották alá.

Életfogytiglani fegyházbüntetés lett a vége

A büntetőeljárás során Győrkös István mindvégig ártatlannak vallotta magát.  A Szombathelyi Törvényszék 2019. június 21-én első fokon emberölés és lőfegyverrel visszaélés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Az ítélet ekkor még nem volt jogerős. 

A Győri Ítélőtábla 2019. december 11-én másodfokon helybenhagyta az életfogytiglani fegyházbüntetést, így az ítélet jogerőre emelkedett. Győrkös legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra.

Győrkös 2024-ben az Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordult. Beadványában a fogvatartási körülményeket és a tisztességes eljáráshoz való jogának állítólagos sérelmét kifogásolta. Védője ekkor is arról beszélt, hogy továbbra is bíznak az ügy újratárgyalásának lehetőségében.

Orosz titkosszolgálati kapcsolatokra is fény derült

A rendőrgyilkosság után az ügy egy másik, nemzetbiztonsági szempontból különösen érzékeny szála is nyilvánosságra került. A sajtóértesülések szerint a Győrkös által vezetett Magyar Nemzeti Arcvonal kapcsolatban állt az orosz katonai hírszerzéssel, a GRU-val. A szervezet rendezvényein és airsoftos gyakorlatozásain olyan orosz diplomaták is részt vettek, akiket a magyar titkosszolgálatok az orosz katonai hírszerzés embereiként azonosítottak.

győrkös istvánpálvölgyi péterházkutatásSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekpuzsér róbert

Feldmár, Puzsér és Éva, a kannibál

Kárpáti András avatarja

A pszichoterapeuta úgy értelmezi a szeretetet, hogy noha képes lenne bántani valakit, de mégsem teszi. Az anyáknak az embriókkal szembeni vélt utálatát pedig Feldmár még a Bibliába is belevetítette.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu