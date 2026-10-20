Külföldi titkosszolgálati akció állhat a magyarországi bombariadók mögött?

Nem tartotta valószínűnek a dzsihadista elkövetőket a szakértő

A korabeli sajtóhírek szerint a tavalyi fenyegetések technikai hátterében ukrán internetszolgáltató és orosz levelezőrendszer is megjelent. A fenyegető üzenet arab szóvirágokat tartalmazott, de angol mondatszerkezetek magyarra fordítását tükrözi. A vélhetően fordítóprogrammal készült, Allah nevében bombával fenyegető szöveget eldobható e-mail-címről küldhették.

Ezt erősítette meg korábban lapunknak Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő, aki elmondta, hogy a támadók egy ukrán internetszolgáltatónál létrehozott, úgynevezett eldobható e-mail-cím segítségével regisztráltak az orosz Yandex rendszerébe. A Google-hoz hasonló Yandex többek között keresőmotort és levelezőszolgáltatást is működtet. Az eldobható e-mail-cím használatával a fenyegetők elrejthették a regisztrációhoz használt címüket, így a címzettek csak azt láthatták, hogy a fenyegető levelek egy Yandex-fiókból érkeztek.

Frész Ferenc azt kevésbé tartotta valószínűnek, hogy dzsihadista szervezet lett volna az elkövető, a fenyegető levelek szövegezésén ugyanis az látszott: próbálták lekoppintani az iszlamista szervezetek retorikáját, ám aki olvasott már hasonló, autentikus szöveget, az látja, pusztán csak másolatokról van szó – tette hozzá.

A bombafenyegetésekkel egy idegen állam szolggálata tesztelheti a magyar hatóságokat. Fotó: Karnok Csaba

Külföldi titkosszolgálati művelet is állhatott a bombariadók mögött?

A nemzetközi szál nemcsak a fentebb írtak miatt merült fel, hanem azért is, mert 2025 januárjában és most is több európai országban történtek hasonló fenyegetések. Szakértők a tavaly januári események kapcsán nem zárták ki azt sem, hogy ez egy idegen, a NATO-val nem szövetséges állam akciója, amely egy zavarkeltésre alkalmas műveletnek a része lehetett. Ilyenkor ugyanis az állami szerveknek mindenképpen lépniük kell, akkor is, ha a fenyegetés minden bizonnyal komolytalan.

Ami még probléma, hogy ezzel meghozzák a kedvet az „amatőr” fenyegetőknek, adott esetben diákoknak, ami ugyancsak leköti a rendőrséget. Láttunk is erre példát a 2025-ös hullám idején, azt az elkövetőt ugyanakkor hamar elfogták.

Szintén figyelemre méltó, hogy a bombariadós fenyegetések miatti vizsgálatok egészen biztosan leterhelik az adott ország elhárítását, hiszen amíg a szolgálatok a bombariadóval fenyegetők után kutakodnak, kevesebb energiájuk és emberük marad más, igencsak fontos ügyekre. A napokban történt fenyegetéseket nézve ezt a szálat most sem lehet teljesen elvetni.