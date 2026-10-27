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Levadászta az első akkugyárat Gajdos László, 100 milliós gigabírságot osztott ki

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Százmillió forintos környezetvédelmi bírságot szabtak ki az iváncsai akkumulátorgyárat működtető SK On Hungary Kft.-re, amely két évre a kiemelt környezetvédelmi szabályszegők nyilvántartásába is felkerült – jelentette be Facebook-oldalán Gajdos László. A cég rövid időn belül másodszor kap ekkora bírságot.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 27. 20:21
Levadászta az első akkugyárat Gajdos László, 100 milliós gigabírságot osztott ki
Fotó: laura.gava07

Az azbesztügyben is a szennyező fizet elvét ígérték

A „szennyező fizet” elve a Nyugat-Magyarországot sújtó azbesztbotrány kapcsán is elhangzott. Magyar Péter májusban, az osztrák kancellárral folytatott tárgyalása után ígérte meg ennek érvényesítését, annak ellenére, hogy nem látszott olyan osztrák pénzügyi kötelezettségvállalás, amelyből az érintett települések kármentesítését finanszíroznák. Közben a szennyezés kezelésének költségei az önkormányzatokra és a magyar államra is egyre nagyobb terhet rónak, a kormány hárommilliárd forintos pályázati alapot hozott létre, amelyhez az önkormányzatoknak önerőt kell biztosítaniuk. Szentgotthárdon mintegy ötvenezer négyzetméternyi önkormányzati területet érinthet a szennyezés, ám a város a pályázati feltételek miatt egyelőre csak két helyszín mentesítésére kérhet támogatást.

akkugyárGajdos LászlókörnyezetvédelemSzóljon hozzá!

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