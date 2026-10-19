Ma teríti ki a lapjait Magyar Péter: adóemelések és beváltatlan ígéretek árnyékában érkezik a költségvetés

Nem kizárt, hogy a vállalkozásoknak további adóterhekkel is számolniuk kell. A Magyar Nemzet korábbi értesülése szerint a kabinet a jelenlegi kilencszázalékos társaságiadó-kulcs 15 százalékra emelését is mérlegelheti.

A sportolók kedvezményes adózásának szigorítása és a sport-tao rendszerének esetleges átalakítása ugyancsak szerepelhet a következő év változtatásai között.

Mi marad a kampányígéretekből?

A költségvetés egyik legérzékenyebb kérdése a családoknak és a nyugdíjasoknak tett vállalások teljesítése lehet. Magyar Péter a választási kampányban még a családi pótlék megduplázását ígérte, szeptemberben azonban már csak „jelentős” emelésről beszélt, ami jövőre tolódna. Egyelőre nem világos, hogy a kormány mekkora összeget különít el erre a célra, és az érintettek mikortól számíthatnak magasabb juttatásra.

A nyugdíjasok esetében szintén több a nyitott kérdés. A kabinet korábban a minimálnyugdíj 28 500 forintról 120 ezer forintra emelését helyezte kilátásba 2027 januárjától. Emellett a Tisza a választási kampányban SZÉP-kártyás támogatást is ígért az időseknek: az alacsonyabb nyugdíjból élők évi 200 ezer, a magasabb ellátásban részesülők egy része pedig évi 100 ezer forintos juttatást kaphatna.

Az utóbbi intézkedés sorsa azonban továbbra sem tisztázott. Magyar Péter szeptemberben már a következő évi költségvetéshez kötötte a támogatás megvalósítását. A hétfői felszólalás így arra is választ adhat, hogy az idősek számíthatnak-e a korábban beharangozott juttatásra.

Hasonló bizonytalanság övezi a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését. A Tisza korábban a jelenlegi 27 százalékos kulcs öt százalékra mérséklését vállalta, ám a pontos termékkör és a bevezetés időpontja továbbra sem ismert.