Ma teríti ki a lapjait Magyar Péter: adóemelések és beváltatlan ígéretek árnyékában érkezik a költségvetés

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A választási ígéretek és a költségvetési realitások közötti ellentmondások kerülhetnek a középpontba hétfőn az Országgyűlésben, ahol Magyar Péter miniszterelnök ismerteti a 2027-es büdzsé főbb irányait. Miközben a Tisza-kormány több adóemelést már bejelentett vagy kilátásba helyezett, a kampányban megígért családtámogatások és nyugdíjasjuttatások sorsa továbbra is bizonytalan. A kormányfőnek most arról is számot kell adnia, miként kívánja összeegyeztetni a jelentős kiadásokkal járó vállalásait a költségvetési hiány mérséklésével.

Kárpáti András
2026. 10. 19. 5:50
fotó: Hatlaczki Balázs HB Origo képen: Magyar Péter miniszterelnök
Magyar Péter hétfőn mutatja be a 2027-es költségvetés alapjait. Fotó: Hatlaczki Balázs

Nem kizárt, hogy a vállalkozásoknak további adóterhekkel is számolniuk kell. A Magyar Nemzet korábbi értesülése szerint a kabinet a jelenlegi kilencszázalékos társaságiadó-kulcs 15 százalékra emelését is mérlegelheti.

A sportolók kedvezményes adózásának szigorítása és a sport-tao rendszerének esetleges átalakítása ugyancsak szerepelhet a következő év változtatásai között.

Mi marad a kampányígéretekből?

A költségvetés egyik legérzékenyebb kérdése a családoknak és a nyugdíjasoknak tett vállalások teljesítése lehet. Magyar Péter a választási kampányban még a családi pótlék megduplázását ígérte, szeptemberben azonban már csak „jelentős” emelésről beszélt, ami jövőre tolódna. Egyelőre nem világos, hogy a kormány mekkora összeget különít el erre a célra, és az érintettek mikortól számíthatnak magasabb juttatásra.

A nyugdíjasok esetében szintén több a nyitott kérdés. A kabinet korábban a minimálnyugdíj 28 500 forintról 120 ezer forintra emelését helyezte kilátásba 2027 januárjától. Emellett a Tisza a választási kampányban SZÉP-kártyás támogatást is ígért az időseknek: az alacsonyabb nyugdíjból élők évi 200 ezer, a magasabb ellátásban részesülők egy része pedig évi 100 ezer forintos juttatást kaphatna.

Az utóbbi intézkedés sorsa azonban továbbra sem tisztázott. Magyar Péter szeptemberben már a következő évi költségvetéshez kötötte a támogatás megvalósítását. A hétfői felszólalás így arra is választ adhat, hogy az idősek számíthatnak-e a korábban beharangozott juttatásra.

Hasonló bizonytalanság övezi a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését. A Tisza korábban a jelenlegi 27 százalékos kulcs öt százalékra mérséklését vállalta, ám a pontos termékkör és a bevezetés időpontja továbbra sem ismert.

Mindeközben a kormánynak az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben tervezett béremelésekre is elő kell teremtenie a szükséges fedezetet.

A miniszterelnök hétfői beszédének legfontosabb kérdése végső soron az lesz, hogy a Tisza-kormány milyen számításokra alapozza jövő évi terveit. A vagyonadóból remélt bevételek, a kisvállalkozásokat érintő változtatások és az esetleges további adóemelések mellett ugyanis jelentős kiadási vállalások szerepelnek a kabinet napirendjén.

Tehát noha már számos bejelentés elhangzott a Tisza-kormány gazdaságpolitikai elképzeléseiről, most az is kiderülhet, hogy ezek mennyire vannak összhangban a költségvetési számokkal.

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Pilhál György
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Nem klubkérdés

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Csak szólok, ha már a tanácsadók elmulasztották: túl nagy falat lesz a Ferencváros.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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