Bohár Dániel a videó végén nem hagyta szó nélkül a korábban a Tiszát támogató vállalkozó kifakadását: „De kedves Zsolt, erre szavazott. Mi megmondtuk, ez az ember mindenkit kihasznál, és mindenkit átver”.
Magyar Péter még személyesen ígérgetett neki, most súlyosan csalódott a Tisza egykori lelkes támogatója
Újabb csalódott Tisza-szimpatizánsról számolt be legfrissebb Facebook-videójában Bohár Dániel. Ezúttal Bűdi Zsolt Attila, a Bács-Zöldért Zrt. egyik tulajdonosa és vezérigazgatója fordult szembe a kormány egyik fontos döntésével, miután kiderült, hogy a 2027-es költségvetésben nem szerepel a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése. A korábban Magyar Pétert lelkesen támogató, később az agrárminiszter tanácsadó testületébe is meghívott vállalkozó szerint a döntés számos termelő tönkremeneteléhez és munkahelyek megszűnéséhez vezethet.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Telex sietett Ruff Bálinték segítségére, de a minisztériumokban uralkodó bizonytalanságot nem tudták eltagadni
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en