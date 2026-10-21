Magyar Péter még személyesen ígérgetett neki, most súlyosan csalódott a Tisza egykori lelkes támogatója

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Újabb csalódott Tisza-szimpatizánsról számolt be legfrissebb Facebook-videójában Bohár Dániel. Ezúttal Bűdi Zsolt Attila, a Bács-Zöldért Zrt. egyik tulajdonosa és vezérigazgatója fordult szembe a kormány egyik fontos döntésével, miután kiderült, hogy a 2027-es költségvetésben nem szerepel a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése. A korábban Magyar Pétert lelkesen támogató, később az agrárminiszter tanácsadó testületébe is meghívott vállalkozó szerint a döntés számos termelő tönkremeneteléhez és munkahelyek megszűnéséhez vezethet.

Kárpáti András
2026. 10. 21. 14:23
Magyar Péterék csalódást okoztak a gazdáknak a 2027-es költségvetéssel. Forrás: Facebook

Bohár Dániel a videó végén nem hagyta szó nélkül a korábban a Tiszát támogató vállalkozó kifakadását: „De kedves Zsolt, erre szavazott. Mi megmondtuk, ez az ember mindenkit kihasznál, és mindenkit átver”.

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