Megdöbbent a gyermekpszichiátriai szakma Gyurkó Szilvia kijelentésén
A gyermekpszichiátriai szakma visszautasítja azokat a vádakat, hogy kényelmi szempontok alapján, felelőtlenül túlgyógyszereznék a gyermekeket. A szervezetek közös állásfoglalásukban reagáltak Gyurkó Szilvia államtitkár kijelentéseire, aki a múlt héten egy konferencián beszélt erről.
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