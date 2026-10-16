Mikor hallgathatják le a telefonját? - Meglepő, mire van joga a hatóságoknak

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A Seszták Miklós ügyvédjének megfigyelése körül kialakult vita ismét ráirányítja a figyelmet a megfigyelések és lehallgatások alkalmazásának szabályaira. Mikor dönthet önállóan a nyomozó hatóság, mikor kell ügyészi vagy bírói engedély, és milyen esetben kerülhet sor utólagos jóváhagyásra? Bemutatjuk, hogyan történik a leplezett eszközök alkalmazása a büntetőeljárásban vagy azt megelőzően.

Pámer Dávid
2026. 10. 16. 14:30
Bárkit megfigyelhetnek? Forrás: Facebook

Bírói engedély kell a lehallgatáshoz

A legfontosabb leplezett eszközök alkalmazásához azonban bírói, adott esetben pedig igazságügyi miniszteri engedély kell. Ilyen a lehallgatás, a titkos kutatás (amikor az illető tudta nélkül bemennek a lakásába, vagy más ingatlanába, hogy ott bizonyítékokat gyűjtsenek) vagy az informatikai eszközök ellenőrzése.

Az igazságügyi miniszterhez ritkább esetben fordulnak a hatóságok, például akkor, ha nemzetbiztonsági érdekből kell valakit lehallgatni még a nyomozás megindítása előtt. 

Utóbbit nyilván legtöbbször a titkosszolgálatok kérik. A lehallgatást minden esetben az erre alkalmas eszközökkel rendelkező Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi.

Sürgős esetben az ügyész is dönthet

Amikor egy büntetőeljárás megindul, a NAV-nak, a rendőrségnek, a nyomozó ügyészségnek vagy a most felállt Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak a bíróság engedélyét kell kérnie. 

Az ilyen engedélykérések elbírálására néhány bíró van kijelölve. A bírónak időre van szüksége az engedély megadásához, ugyanakkor előfordulhat, hogy egy-egy hatóságnak azonnal lépnie kell, például nemzetbiztonsági vagy államérdekből. 

Ebben az esetben elegendő az ügyészi engedély, amelyet utólag a bírónak kell jóváhagynia. Ha kiderül, hogy a lehallgatásra vagy a titkos kutatásra nem volt elegendő indok, a megszerzett információkat a büntetőeljárásban nem lehet felhasználni.

központi nyomozó főügyészségleplezett eszközmentelmi jogSzóljon hozzá!

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