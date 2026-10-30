Hiába Lannert Judit ígérete, már a tanév végén megszűnhet a pedagógusképzés az NKE-n

A petíció aláírói szerint a képzési keretek megváltoztatása közvetlenül veszélyeztetné a diákok lakhatási biztonságát is. Ugyanis olyan anyagi terhek kerülnének a hallgatókra és családjaikra, amelyek ellehetetleníthetik a felsőfokú tanulmányaik folytatását. Jelezték, hogy a tanárképző kar által nyújtott komplex ösztöndíj-struktúra, a tanulmányi és szociális juttatások mellett a havi 150 ezer forintot biztosító Nemeskürty-ösztöndíj a hallgatók szakmai elköteleződésének egyik legfőbb pillére. Az október 18-án született petíciót már több mint háromezren írták alá.

Folyamatosak az egyeztetések

Lapunk kérdésekkel fordult az oktatási tárcához, hogy megtudjuk:

Jelenleg hol tart a tanárképzés kivezetésének a folyamata?

A tervek között szerepel-e, hogy a tanárképzést azonnal kivezetik és a hallgatóknak más egyetemeken kell folytatniuk a tanulmányaikat?

Azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

A Nemzet Közszolgálati Egyetem részéről pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy folyamatosak az egyeztetések a szaktárcával, és arra törekednek, hogy megtalálják minden szereplő számára a legjobb megoldást.

Borítókép: Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépülete (Fotó: Mirkó István)