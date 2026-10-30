Rendkívüli

Patrick Stewart halála után búcsúzik Hollywood: Hugh Jackman és Kevin Feige így emlékezett

Hiába Lannert Judit ígérete, már a tanév végén megszűnhet a pedagógusképzés az NKE-n

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Már röviddel a kormányváltás után bejelentette Lannert Judit, hogy megszüntetik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) a tanárképzést. Az oktatási miniszter akkor azt ígérte, hogy akik már megkezdték a tanulmányaikat, azok változatlan feltételek mellett fejezhetik be a képzést. Azonban lapunk úgy értesült, hogy a hallgatók erre mégsem kapnak lehetőséget, ugyanis a tanárképző kar már a mostani tanév végén megszűnne.

Máté Patrik
2026. 10. 30. 5:35
Hiába Lannert Judit ígérete, már a tanév végén megszűnhet a pedagógusképzés az NKE-n
Fotó: Mirkó István

A petíció aláírói szerint a képzési keretek megváltoztatása közvetlenül veszélyeztetné a diákok lakhatási biztonságát is. Ugyanis olyan anyagi terhek kerülnének a hallgatókra és családjaikra, amelyek ellehetetleníthetik a felsőfokú tanulmányaik folytatását. Jelezték, hogy a tanárképző kar által nyújtott komplex ösztöndíj-struktúra, a tanulmányi és szociális juttatások mellett a havi 150 ezer forintot biztosító Nemeskürty-ösztöndíj a hallgatók szakmai elköteleződésének egyik legfőbb pillére. Az október 18-án született petíciót már több mint háromezren írták alá.

Folyamatosak az egyeztetések

Lapunk kérdésekkel fordult az oktatási tárcához, hogy megtudjuk:

  • Jelenleg hol tart a tanárképzés kivezetésének a folyamata?
  • A tervek között szerepel-e, hogy a tanárképzést azonnal kivezetik és a hallgatóknak más egyetemeken kell folytatniuk a tanulmányaikat?

Azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. 

A Nemzet Közszolgálati Egyetem részéről pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy folyamatosak az egyeztetések a szaktárcával, és arra törekednek, hogy megtalálják minden szereplő számára a legjobb megoldást.

Borítókép: Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépülete (Fotó: Mirkó István)

 

nemzeti közszolgálati egyetemlannert juditnke tanárképzésoktatási minisztériumSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

Pilhál György avatarja

Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu