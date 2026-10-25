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Nyolcmillió ment el kommunikációra, mégis egymást érik Lannert Judit botrányai

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Nyolcmillió ment el kommunikációra, mégis egymást érik Lannert Judit botrányai

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Bruttó nyolcmillió forintért szerződtetett kommunikációs tanácsadót Lannert Judit minisztériuma – derítette ki a Tűzfalcsoport. A megbízás a miniszteri megszólalások előkészítésére és a kommunikációs kockázatok figyelésére is kiterjedt, miközben a tárcavezető szerepléseit sorozatos botrányok kísérték.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 25. 11:49
Forrás: Facebook / Lannert Judit

Már a megbízás előtt állt a bál Lannert körül

Lannert Juditnak nem kellett sok idő a figyelemhez, kinevezését követően nem sokkal, már június első felében sikerült magára vonnia a szakszervezetek, jobboldali politikusok, és a sajtó kritikáját a progresszív-liberális oktatáspolitikai elképzeléseivel. A miniszternek az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregáció felszámolásával kapcsolatos kijelentései június 9-től a médiában is komoly kritikát kaptak, a KDNP részéről Latorcai Csaba és Rétvári Bence is tiltakozott az ötletei ellen. Júniusban a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokkal, a kisiskolákkal, valamint a korábbi civil és szakmai kapcsolataival összefüggésben is bírálat érte a minisztert. Vagyis a Weichinger megbízásának július 1-jei kezdetére Lannert körült már hetek óta javában állt a bál. Sajtóértesülések szerint a tárcavezető nem igazán tud mit kezdeni ezekkel a helyzetekkel, azt is ennek tudják be, amikor nem jelent meg az Országházban, amiért a szemére is vetették, hogy bujkál.

Nyolcmilliós tanácsadás mellett is sorjáztak a botrányok

Weichinger havi hárommillió forintos kommunikációs tanácsadói megbízására összesen nyolcmillió forint közpénz jutott, miközben Lannert Judit ritka nyilvános szerepléseit több botrány is kísérte. A szeptemberben újra előkerült 2023-as Klubrádió-interjúja, amelyben még arról beszélt, hogy minden iskolaigazgatót kirúgna, a tanárokat pedig jobbára dilettánsnak titulálta, a kijelentései miatt Rétvári Bence a lemondását követelte. Nem sokkal később következett az elődei irodáját és azok vizesblokkjának közintézményhez méltó kivitelét kiemelten nehezményező videója, amely széleskörben nevetség és felháborodás tárgyává vált a Tisza-szavazók körében is.

A szerződésből nem derül ki, milyen szerepet játszott a tanácsadó a kifogásolt tartalmak elkészítésében vagy a botrányok kezelésében, a tárca közösségi oldala pedig csak egy hónappal a megbízás lejárta után indult el, így kérdéses, pontosan milyen teljesítményt kapott a minisztérium a kifizetett összegért. Mint következtetés azonban levonható, hogy egyszerű, rutinjellegű kommunikációs feladatokra nem szükségszerű, hogy egy ilyen kaliberű céget bízzanak meg, valószínűsíthetőbb, hogy elsősorban stratégiai tervezés, vezetői tanácsadás, a kommunikációs üzenetek kialakítása vagy érzékeny helyzetek kezelése lehetett Weichinger feladata.

 

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Listákról suttognak a minisztériumok folyosóin, nevek, névsorok keringenek a közszférában, kiket kell eltávolítani, lehetetlenné téve, hogy bárhova, ahová az állam keze elér, felvegyék őket.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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