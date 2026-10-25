Nyolcmillió ment el kommunikációra, mégis egymást érik Lannert Judit botrányai

Már a megbízás előtt állt a bál Lannert körül

Lannert Juditnak nem kellett sok idő a figyelemhez, kinevezését követően nem sokkal, már június első felében sikerült magára vonnia a szakszervezetek, jobboldali politikusok, és a sajtó kritikáját a progresszív-liberális oktatáspolitikai elképzeléseivel. A miniszternek az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregáció felszámolásával kapcsolatos kijelentései június 9-től a médiában is komoly kritikát kaptak, a KDNP részéről Latorcai Csaba és Rétvári Bence is tiltakozott az ötletei ellen. Júniusban a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokkal, a kisiskolákkal, valamint a korábbi civil és szakmai kapcsolataival összefüggésben is bírálat érte a minisztert. Vagyis a Weichinger megbízásának július 1-jei kezdetére Lannert körült már hetek óta javában állt a bál. Sajtóértesülések szerint a tárcavezető nem igazán tud mit kezdeni ezekkel a helyzetekkel, azt is ennek tudják be, amikor nem jelent meg az Országházban, amiért a szemére is vetették, hogy bujkál.

Nyolcmilliós tanácsadás mellett is sorjáztak a botrányok

Weichinger havi hárommillió forintos kommunikációs tanácsadói megbízására összesen nyolcmillió forint közpénz jutott, miközben Lannert Judit ritka nyilvános szerepléseit több botrány is kísérte. A szeptemberben újra előkerült 2023-as Klubrádió-interjúja, amelyben még arról beszélt, hogy minden iskolaigazgatót kirúgna, a tanárokat pedig jobbára dilettánsnak titulálta, a kijelentései miatt Rétvári Bence a lemondását követelte. Nem sokkal később következett az elődei irodáját és azok vizesblokkjának közintézményhez méltó kivitelét kiemelten nehezményező videója, amely széleskörben nevetség és felháborodás tárgyává vált a Tisza-szavazók körében is.