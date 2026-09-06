Komolyan ezt akarja beadni a tanároknak az oktatási miniszter? – Rétvári Bence szerint Lannert reakciója csak rontott a helyzeten

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Nem csitul a felháborodás Lannert Judit korábbi, pedagógusokról tett kijelentései miatt, miközben az oktatási miniszter védekezése sem győzte meg bírálóit. A tárcavezető manipulációról és szavai félremagyarázásáról beszél, az eredeti, vágatlan Klubrádió-interjúban azonban egyebek mellett az összes iskolaigazgató leváltását szorgalmazza, megkérdőjelezi a pedagóguspályát választók önálló és innovatív gondolkodását, valamint a tanárok magas számát kifogásolja. Rétvári Bence szerint Lannert magyarázata csak tovább rontott a helyzeten, miközben már több mint tízezren írták alá a miniszter távozását követelő petíciót. A PDSZ ugyan mondvacsináltnak nevezte az ügyet, az általános igazgatócserétől mégis elhatárolódott.

Kárpáti András
2026. 09. 06. 14:34
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Lannert mentegetőzése kapcsán Rétvári Bence azt közölte lapunkkal, hogy várják Lannert arra vonatkozó magyarázatát, hogy amikor azt mondja: be kell zárni a kisebb iskolákat, akkor mire gondol, mi a mondatai kontextusa?

Mi a szövegkörnyezete annak, amikor azt hangoztatja, hogy túl sok a pedagógus? Hogy tudja ezt kimagyarázni? Amikor úgy véli, hogy az összes igazgatót el kell bocsátani, akkor kontextusában mégis mit jelent ez a mondat? Hasonlóképpen: amikor azt állítja, hogy a magyar pedagógusok nem tudnak önállóan gondolkodni, mit értett ez alatt?

– mutott rá a politikus. 

A KDNP frakcióvezetője abból a szempontból is rendkívül kínosnak nevezte a tiszás miniszter magyarázkodását, hogy a kommentelők ugyancsak azt írják, hogy meghallgatták az interjút, amelynek az összképe is egybevág a részletek üzenetével. – Valós magyarázat helyett Lannert megpróbált személyeskedni és mellébeszélni, de azt nem fejtette ki, hogy az ominózus mondatai miképpen jelenthetnek mást, mint ami a magyar nyelv szabályai szerint megállapítható – fejtette ki Rétvári Bence. Szavai szerint ezzel nem ér véget Lannert arroganciája: a miniszter ugyanis megkérte a debreceni önkormányzatot, hogy a város vezetését ne hívják meg, amikor ő ott lesz az egyetem tanévnyitóján. – Ezzel komoly hagyományt rúgott fel a tiszás miniszter, hiszen mióta világ a világ, a város és ez egyetem vezetése együtt nyitotta meg a tanévet – tette hozzá. 

„Túl sok” tanár 

Érdemes megjegyezni, hogy Lannert most a többi között azzal védekezik, hogy annak idején arról beszélt: minden tanárra szükség van, most is így gondolja. Ezzel szemben a klubrádiós interjúban pont az ellenkezőjét állította: „A sok tantárgy nagyon sok pedagógust igényel. A magyar oktatás nagyon pedagógus-intenzív, (…) kevés tanuló jut egy tanárra. (…) Nagyon sok tanárral dolgozunk, aránytalanul sokkal.”

Egyébként az eredeti 52 perces, vágatlan interjút ide kattintva meghallgathatják. Ebben először 36 perc 10 másodperctől beszél a miniszter arról, hogy szerinte az összes iskolaigazgatót le kellene váltani, ezt az állítását az interjú végén 50:33-nál megismétli. A beszélgetésben azt is elmondja, hogy ma pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás testhezálló, „ezek valóban nem az önállóan gondolkodó innovatív emberek”, ez a rész 39 perc 45 másodpercnél kezdődik. 44 perc 37 másodpercnél kezdi azt az eszmefuttatást, miszerint hazánkban azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok pedagógus tanít nagyon sok tantárgyat sok kicsi iskolában, erre pedig szerinte az a megoldás, hogy ezeket be kell zárni, beleértve a nagyvárosok kis létszámú gimnáziumait is. 47 perc 51 másodperctől kezdve pedig arról beszél, hogy néha a legnagyobb akadály a pedagógus és a szülő.

Ezeket a részeket megnézhetik az alábbi videóban is.

Lapítanak a szakszervezetek

Lannert ominózus kijelentéseiről megkérdeztük a pedagógus szakszervezeteket, ami a jelek szerint forró krumpli lehet számukra. Noha telefonon elértük a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnökét, Totyik Tamás a sajtósához irányított minket. A hölgy azonban nem vette fel a telefont, az írásbeli üzenetünkre pedig azt a választ adta, hogy a PSZ alelnökei nem elérhetők vasárnap. Ami elég különös annak fényében, hogy az elnököt – aki egyébként az alelnökei bábáskodása nélkül is rendszeresen nyilatkozik – fel tudtuk hívni.

Bár Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke a lapunknak küldött írásbeli reakciójában az egész ügyet mondvacsináltnak nevezte, egy ponton lényegében mégis elhatárolódott Lannertnek az iskolaigazgatók leváltására vonatkozó szavaitól. Hangsúlyozta ugyanis, hogy a PDSZ nem általános vezetőcserét szorgalmaz, s szerintük minden igazgató alkalmasságát egyenként, szakmai és intézményi szempontok alapján kell megítélni. Ettől eltekintve a tiszás miniszterhez hasonlóan gyakorlatilag bagatellizálta a problémát. Az elnök ugyanis szintén azt tette szóvá, hogy Lannert nyilatkozata több évvel ezelőtti, s szerinte „kontextusából kiragadva” és „lejáratási céllal” idézték annak egyes részeit.

A Nemzeti Pedagógus Kar a szerdai elnökségi ülésén alakítja ki álláspontját a témában. 

Dübörgő aláírásgyűjtés 

Közben már jóval több, mint 10 ezren írták alá a Lannert Judit távozását is követelő petíciót – adta hírül a Facebook-oldalán Rétvári Bence, hozzátéve: Lannert Judit lenéző és sértő szavai örökre beégtek a pedagógusok tudatába. – A miniszternek szolgálnia kellene a pedagógusokat és nem sértegetnie. (…) Nem kell olyan oktatási miniszter, aki nem növeli a tanárok társadalmi megbecsültségét, hanem két kézzel rombolja azt – fűzte hozzá Rétvári a petíció állásáról szóló posztjához, azt is nyomatékosítva, hogy Lannert Juditnak távoznia kell. A kereszténydemokraták pénteken indították a felhívást a pedagógusok melletti kiállásra.

 

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