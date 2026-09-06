Komolyan ezt akarja beadni a tanároknak az oktatási miniszter? – Rétvári Bence szerint Lannert reakciója csak rontott a helyzeten

Lannert mentegetőzése kapcsán Rétvári Bence azt közölte lapunkkal, hogy várják Lannert arra vonatkozó magyarázatát, hogy amikor azt mondja: be kell zárni a kisebb iskolákat, akkor mire gondol, mi a mondatai kontextusa?

Mi a szövegkörnyezete annak, amikor azt hangoztatja, hogy túl sok a pedagógus? Hogy tudja ezt kimagyarázni? Amikor úgy véli, hogy az összes igazgatót el kell bocsátani, akkor kontextusában mégis mit jelent ez a mondat? Hasonlóképpen: amikor azt állítja, hogy a magyar pedagógusok nem tudnak önállóan gondolkodni, mit értett ez alatt?

– mutott rá a politikus.

A KDNP frakcióvezetője abból a szempontból is rendkívül kínosnak nevezte a tiszás miniszter magyarázkodását, hogy a kommentelők ugyancsak azt írják, hogy meghallgatták az interjút, amelynek az összképe is egybevág a részletek üzenetével. – Valós magyarázat helyett Lannert megpróbált személyeskedni és mellébeszélni, de azt nem fejtette ki, hogy az ominózus mondatai miképpen jelenthetnek mást, mint ami a magyar nyelv szabályai szerint megállapítható – fejtette ki Rétvári Bence. Szavai szerint ezzel nem ér véget Lannert arroganciája: a miniszter ugyanis megkérte a debreceni önkormányzatot, hogy a város vezetését ne hívják meg, amikor ő ott lesz az egyetem tanévnyitóján. – Ezzel komoly hagyományt rúgott fel a tiszás miniszter, hiszen mióta világ a világ, a város és ez egyetem vezetése együtt nyitotta meg a tanévet – tette hozzá.

„Túl sok” tanár

Érdemes megjegyezni, hogy Lannert most a többi között azzal védekezik, hogy annak idején arról beszélt: minden tanárra szükség van, most is így gondolja. Ezzel szemben a klubrádiós interjúban pont az ellenkezőjét állította: „A sok tantárgy nagyon sok pedagógust igényel. A magyar oktatás nagyon pedagógus-intenzív, (…) kevés tanuló jut egy tanárra. (…) Nagyon sok tanárral dolgozunk, aránytalanul sokkal.”

Egyébként az eredeti 52 perces, vágatlan interjút ide kattintva meghallgathatják. Ebben először 36 perc 10 másodperctől beszél a miniszter arról, hogy szerinte az összes iskolaigazgatót le kellene váltani, ezt az állítását az interjú végén 50:33-nál megismétli. A beszélgetésben azt is elmondja, hogy ma pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás testhezálló, „ezek valóban nem az önállóan gondolkodó innovatív emberek”, ez a rész 39 perc 45 másodpercnél kezdődik. 44 perc 37 másodpercnél kezdi azt az eszmefuttatást, miszerint hazánkban azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok pedagógus tanít nagyon sok tantárgyat sok kicsi iskolában, erre pedig szerinte az a megoldás, hogy ezeket be kell zárni, beleértve a nagyvárosok kis létszámú gimnáziumait is. 47 perc 51 másodperctől kezdve pedig arról beszél, hogy néha a legnagyobb akadály a pedagógus és a szülő.