Egyre nagyobb nyomás alá kerül Lannert Judit a botrányos kijelentései miatt

Figyelemre méltó, hogy a klubrádiós interjú kapcsán Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének az elnöke lapunknak korábban úgy nyilatkozott, hogy a Lannert több elképzelését is elutasítja. A Bohár Dániel riporter a Facebook-oldalán megosztott egy videót, amelyen egy csalódott pedagógus is élesen bírálta Lannertnek a tanárokat megalázó szavait és az oktatási rendszerről szóló vízióját.

A parlamenti ellenzék ugyanakkor gyakorlatilag egységfrontba tömörült Lannert Judit megosztó terveivel szemben.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szeptember 4-én lemondásra szólította fel Lannertet. Szavai szerint „még soha senki nem sértette meg úgy a pedagógusokat”, mint a miniszter, és úgy véli, ezek után Lannert nem méltó arra, hogy az iskolákért és a pedagógusokért feleljen. Deutsch Tamás (Fidesz) szintén csatlakozott a Lannert lemondását követelőkhöz. A mi hazánkos Dúró Dóra pedig azzal kapcsolatban fejezte ki aggályait, hogy a mindennapos testnevelés átalakításával sok gyerek eleshet a napi iskolai mozgástól.