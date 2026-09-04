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Egyre nagyobb nyomás alá kerül Lannert Judit a botrányos kijelentései miatt

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Egyre nagyobb felháborodást váltanak ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedagógusokról tett kijelentései és az iskolarendszer átalakítására vonatkozó tervei. A KDNP már petícióban követeli a tárcavezető távozását, miközben az ellenzéki pártok részéről is sorra érkeznek a bírálatok. Lannert korábban az összes iskolaigazgató leváltásáról beszélt, megkérdőjelezte a pedagóguspályát választók önálló gondolkodását, reformtervei között pedig a 35 perces tanórák lehetősége és a mindennapos testnevelés átalakítása is szerepel.

Kárpáti András
2026. 09. 04. 14:04
Fotó: Máté Krisztián
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Figyelemre méltó, hogy a klubrádiós interjú kapcsán Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének az elnöke lapunknak korábban úgy nyilatkozott, hogy a Lannert több elképzelését is elutasítja. A Bohár Dániel riporter a Facebook-oldalán megosztott egy videót, amelyen egy csalódott pedagógus is élesen bírálta Lannertnek a tanárokat megalázó szavait és az oktatási rendszerről szóló vízióját.

A parlamenti ellenzék ugyanakkor gyakorlatilag egységfrontba tömörült Lannert Judit megosztó terveivel szemben. 

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szeptember 4-én lemondásra szólította fel Lannertet. Szavai szerint „még soha senki nem sértette meg úgy a pedagógusokat”, mint a miniszter, és úgy véli, ezek után Lannert nem méltó arra, hogy az iskolákért és a pedagógusokért feleljen. Deutsch Tamás (Fidesz) szintén csatlakozott a Lannert lemondását követelőkhöz. A mi hazánkos Dúró Dóra pedig azzal kapcsolatban fejezte ki aggályait, hogy a mindennapos testnevelés átalakításával sok gyerek eleshet a napi iskolai mozgástól. 


 

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