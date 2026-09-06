Dagad a botrány Lannert Judit körül, magyarázkodik és manipulatív hangfelvételt emleget a miniszter + videó

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Petíciót indított a KDNP
Megírtuk azt is, petíciót indított a KDNP a pedagógusok melletti kiállásra, miután Lannert Judit gyakorlatilag az egész tanártársadalmat megsértette.
Olyan gőgösen és lekezelően beszélt Lannert Judit mindnyájunk tanárairól, ami minden jóérzésű embert felháborít. Egy oktatási miniszternek szolgálnia kell a tanárokat és nem megaláznia!
– olvasható a Lannert távozását követelő internetes aláírásgyűjtésben.
A petíciót egyetlen nap alatt több mint tízezren írták alá.
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