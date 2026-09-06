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Dagad a botrány Lannert Judit körül, magyarázkodik és manipulatív hangfelvételt emleget a miniszter + videó

Dagad a botrány Lannert Judit körül, magyarázkodik és manipulatív hangfelvételt emleget a miniszter + videó

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Manipulatív hangfelvételt emleget az oktatási miniszter, miután tovább dagad a botrány a korábbi kijelentései miatt. Ismert, Lannert Judit korábban egy, a Klubrádiónak adott interjúban többek között arról beszélt, hogy leváltaná az összes iskolaigazgatót, szerinte pedagógusnak ma az megy, aki nem önállóan gondolkodó, innovatív ember, valamint emlegette a kisebb iskolák bezárását is. A vágatlan interjú meghallgatása után döntse el ön, ki nem mond igazat. A KDNP által indított petíciót közben egyetlen nap alatt tízezernél is többen írták alá.

Gidró Kriszta
2026. 09. 06. 11:10
Lannert Judit Forrás: Mandiner.hu
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Ezeket a részeket megnézhetik az alábbi videóban is.

Petíciót indított a KDNP

Megírtuk azt is, petíciót indított a KDNP a pedagógusok melletti kiállásra, miután Lannert Judit gyakorlatilag az egész tanártársadalmat megsértette.

Olyan gőgösen és lekezelően beszélt Lannert Judit mindnyájunk tanárairól, ami minden jóérzésű embert felháborít. Egy oktatási miniszternek szolgálnia kell a tanárokat és nem megaláznia!

– olvasható a Lannert távozását követelő internetes aláírásgyűjtésben.

A petíciót egyetlen nap alatt több mint tízezren írták alá.

 

lannert juditminiszteriskola

Komment

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