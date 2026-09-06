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Saját embere buktatta le Magyar Pétert: nem volt semmiféle objektív pontrendszer Unger Anna kiválasztásakor az új ÁVH élére

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Politikai szempontokat is figyeltek.

Gidró Kriszta
2026. 09. 06. 11:57
Fotó: Ladóczki Balázs
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A döntés másnapjára már tüntetést is szerveztek a csalódott tiszás szavazók.

Még Orbán Viktor korábbi kihívója, Márki-Zay Péter is beleszállt Magyar Péterbe, miután azt tapasztalta, hogy akármerre is megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. Ráadásul még Magyar Péter családját is megosztotta a döntés, kiderült, hogy sógora, Melléthei-Barna Márton sem nem értett egyet Unger Anna megválasztásával.

Lecsap az új ÁVH

Szeptember 1-jén kezdte meg működését az NVVH. A szervezet egyszerre kap nyomozati, vagyonvédelmi és vádképviseleti jogosítványokat, miközben vezetője az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A hivatal hatásköre rendkívül széles, ezért a következő hónapok egyik legfontosabb kérdése az lesz: valóban független, szakmai szuperhatóság jön-e létre, vagy egy olyan intézmény, amelynek működését óhatatlanul áthatja a politikai elszámoltatás igénye.

 

Hallerné Nagy Anikóalelnökparlament

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Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Einstand a gyarmaton

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Elejét kellett volna venni annak, hogy a Hegedűs hadnagyok kinyithassák a várkaput.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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