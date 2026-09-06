Saját embere buktatta le Magyar Pétert: nem volt semmiféle objektív pontrendszer Unger Anna kiválasztásakor az új ÁVH élére

A döntés másnapjára már tüntetést is szerveztek a csalódott tiszás szavazók.

Még Orbán Viktor korábbi kihívója, Márki-Zay Péter is beleszállt Magyar Péterbe, miután azt tapasztalta, hogy akármerre is megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. Ráadásul még Magyar Péter családját is megosztotta a döntés, kiderült, hogy sógora, Melléthei-Barna Márton sem nem értett egyet Unger Anna megválasztásával.

Lecsap az új ÁVH

Szeptember 1-jén kezdte meg működését az NVVH. A szervezet egyszerre kap nyomozati, vagyonvédelmi és vádképviseleti jogosítványokat, miközben vezetője az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A hivatal hatásköre rendkívül széles, ezért a következő hónapok egyik legfontosabb kérdése az lesz: valóban független, szakmai szuperhatóság jön-e létre, vagy egy olyan intézmény, amelynek működését óhatatlanul áthatja a politikai elszámoltatás igénye.